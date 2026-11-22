聯合國氣候峰會（COP31）今落幕，最終「安塔利亞協議」草案雖因反對國家過多而破局，但今年峰會仍有許多值得台灣借鏡之處，台灣雖不是聯合國氣候公約締約方，峰會談判方向仍牽動國內政策。專家指出，台灣在化石燃料、電氣化、工業減碳、公正轉型等四個面向都必須跟上。

首先是化石燃料汰除路線圖。台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，最終「安塔利亞協議」雖沒有納入化石燃料相關文字，但荷蘭、德國等台灣在歐盟政治上重要友好國家都已提出自己的路線圖，吐瓦魯、帛琉等友邦也都支持路線圖制定，以氣候政治來看，台灣需要有相關準備，「如果友邦覺得這件事重要，台灣卻沒有太大回應，會是很大落差」。

清大科法所所長范建得則指出，台灣應釐清短、中、長期電源配置，以及電網、儲能和需求管理何時到位，讓降低化石燃料依賴與維持供電穩定同步推進。

電氣化部分，趙家緯說，台灣電氣化目標雖已達到主席國今年提到的35%，但應更細緻地去看不同領域差異，舉例而言，台灣運輸部門電氣化僅1%，但國際已到2%；住宅也還有IH爐、熱泵取代瓦斯熱水器等補助政策設計空間，環境部作為環境目標的總體守護者，應思考如何補上這些落差。

「對台灣而言，全球電氣化也有創造新訂單的可能」。范建得表示，從功率半導體、電源管理、變壓器，到充電設備、儲能控制與智慧用電，台灣有機會把逐步低碳化的製造能力延伸到整套解決方案；但相對的，台灣需要解決電氣化仍潛藏欠缺清潔能源供給的問題，企業必須持續強化可量測、報告與查證（MRV）基準、計算方法和實際減量，政府則要將可負擔電價、可靠低碳供電與產業競爭力一起納入規劃，才能掌握全球電氣化所衍生的機會。

工業減碳方面，全球綠色工業化行動協議今年在COP31正式啟動，趙家緯說，工業占台灣一半以上碳排量，關注度卻一直很低。目前鋼鐵、石化業六成以上產線已有30到40年，十年內將進入汰換週期，正是納入減碳的好時機。以南韓為例，南韓在工業汰換產線時，納入氫能煉鋼並訂出具體時程，「台灣不能只是計算碳排量，要有標準和規範」，可以從公共工程著手，並以政策引導企業改變。

至於公正轉型，趙家緯表示，國家公正轉型計畫目前正在研擬，今年COP31討論到非典型勞動、職業訓練與需求評估等相關面向，「很具有操作性」，台灣可以作為政策制定參考。