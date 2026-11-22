九合一選舉將於28日投票，不少香港等海外旅客有興趣來台看選舉。移居台灣的香港學者梁啟智參與策劃「台灣觀選指南2026」，幫助大家在候選人拜票、車掃、造勢大會等活動中，充分體驗選戰。

「台灣觀選指南2026」的前言指出，「不打算告訴你應該支持誰」，而是希望大家「帶著好奇心走進街頭，看看選舉如何成為日常生活的一部分」。

指南分為5部分，涵蓋台灣選舉基本知識、不可錯過的6種觀選體驗、如何見證投票及開票、認識台灣民主歷史的景點，以及如何持續學習民主。

梁啟智向中央社表示，香港的大學曾組織學生來台觀選，他大約10年前也曾帶領香港大學生來台。但在今年九合一選舉期間，未察覺有類似活動。他不想猜測原因，但「如果香港朋友沒有過來看，我覺得有點可惜」。

梁啟智說：「反正香港跟台灣這麼近，自己買一張機票過來看都可以，但是看選舉需要有方法，所以希望幫助一下大家。」

指南主要是梁啟智在台灣觀選的親身經歷，列出6種值得體驗的選舉活動。包括競選總部、車掃、市場拜票、造勢大會、街頭看板及網路宣傳。並為每項活動提供觀察重點及小任務。例如，觀察車掃時，可留意街頭動員、地方路線，以及候選人與選民的互動；參觀競選總部時，可比較不同候選人的選舉小物，看看是走可愛路線，還是強調專業形象。

從昔日專程來台觀選，到如今移居台灣、置身選舉之中，梁啟智對台灣選舉文化有了更深入的認識。

梁啟智表示，這屆選舉的特色之一，是民進黨候選人推崇正面、快樂的選舉，「這個在他們的競選活動裡面是很感覺到的」。例如到高雄賴瑞隆競選總部，可以看到一幅風格瘋狂的壁畫，「以前是不會這樣，但是他們現在又會這樣玩，都是一個挺有趣的轉變」。這幅壁畫照片收錄於指南中。

指南亦推薦二二八紀念館、景美人權文化園區等景點，讓大家認識台灣民主發展歷程。梁啟智表示，「台灣之所以是台灣，很重要的一部分就是它的民主發展歷程」，既然來到台灣，不妨把握機會走訪這些地方。

梁啟智表示，台灣活躍的選舉文化如今在香港已不容易體驗。「以前香港的選舉都很熱鬧，但是現在很明顯競爭性是低了；台灣仍然有這麼活躍的民主選舉，其實是很值得體驗的。你看了，你喜歡也好，你不喜歡也好，起碼你知道是什麼一回事」。

「台灣觀選指南2026」是梁啟智與台北飛地書店策劃，可在飛地書店索取，自由定價。梁啟智表示，也會將指南上傳網路。