聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報一周大事11/15~11/21
國內
20日：台北股市上演「無差別殺無赦」戲碼，跳空崩跌二三九三點，以三萬六○三三點作收，創下近七個月新低，並改寫史上第三大收盤跌點。
20日：立法院會在國民黨立委人數優勢下，三讀通過攸關普發現金兩萬元的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」。
21日：台股跌跌不休，金管會再祭第三波限空令，廿三日起，全面禁止平盤以下放空等五項穩定措施，對抗空方賣壓。
國際
17日：美國總統川普抵達馬尼拉出席東協峰會，與四方安全對話（Quad）成員國領袖會談。川普表示將在十個月內追上中國大陸稀土生產水平。
17日：輝達創辦人黃仁勳表示，如果董事會邀請，願意重返公司擔任執行長。不過，董事長瓊斯在財報會議中表明，董事會無意讓黃仁勳回任。
19日：大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭、美國總統川普在深圳舉行美中俄元首會晤。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。