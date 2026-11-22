國內 20日：台北股市上演「無差別殺無赦」戲碼，跳空崩跌二三九三點，以三萬六○三三點作收，創下近七個月新低，並改寫史上第三大收盤跌點。 20日：立法院會在國民黨立委人數優勢下，三讀通過攸關普發現金兩萬元的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」。 21日：台股跌跌不休，金管會再祭第三波限空令，廿三日起，全面禁止平盤以下放空等五項穩定措施，對抗空方賣壓。 國際 17日：美國總統川普抵達馬尼拉出席東協峰會，與四方安全對話（Quad）成員國領袖會談。川普表示將在十個月內追上中國大陸稀土生產水平。 17日：輝達創辦人黃仁勳表示，如果董事會邀請，願意重返公司擔任執行長。不過，董事長瓊斯在財報會議中表明，董事會無意讓黃仁勳回任。 19日：大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭、美國總統川普在深圳舉行美中俄元首會晤。

2026-11-22 00:00