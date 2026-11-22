第卅一屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（ＣＯＰ31）進入尾聲，主辦國土耳其將「零廢棄」與循環經濟列為全球氣候行動重要主題。環境部長彭啓明說，台灣重視零廢棄與循環經濟，願分享資源回收、技術創新及產業發展經驗，與國際合作，推動循環材料應用及跨境循環供應鏈。

ＣＯＰ31主席國土耳其將循環經濟與零廢棄列為全球氣候行動的重要方向，並提出兩項二○三五年行動倡議，包括全球廢棄物產生量的預期增幅減半，以及將製造及生產部門的循環材料使用率提高至至少百分之十五。

彭啓明表示，台灣發展資源回收早，在廢棄物處理、資源回收及循環利用有一定基礎，期待與各國分享技術及知識。

此外，對於主席國土耳其與國際電信聯盟共同發起「安塔利亞人工智慧承諾」。彭啓明表示，台灣的願景不只是成為全球ＡＩ製造中心，也將呼應安塔利亞ＡＩ承諾四大方向，將台灣打造為「低碳ＡＩ示範島」。

他指出，台灣除了要利用ＡＩ解決氣候變遷問題，也必須降低ＡＩ伺服器對環境的衝擊，包括強化資源回收、降低伺服器產品的碳排放係數，更要發展低碳電力。環境部將對應安塔利亞ＡＩ承諾四大方向，持續推動低碳能源驅動ＡＩ產業、負責任的ＡＩ全生命周期管理、透明的碳足跡衡量與揭露等。

環境部指出，已規畫二○五○循環經濟路徑圖，以二○二○年為基準，提出資源生產力提升至二倍、人均物質消費量減少百分之卅五、投入端循環利用率提升至二點五倍。