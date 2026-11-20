核電公投案將於28日投票。拆核四促進會今天召開記者會指出，若核四重啟或新建機組，運轉時排放的含輻射廢氣恐影響水源區，讓台北市、新北市及基隆市民面臨飲水安全風險；此外，核四廠址地質疑慮、設備老化及北北基緊急疏散能力等問題也尚未解決，呼籲民眾在公投案中投下「不同意」票。

拆核四促進會總幹事楊木火表示，提案方在公投理由書中特別指出「在核四廠區興建新一代大型機組，或引進國際最先進的SMR(小型模組化核反應爐)」，但這在科學上完全不可行。

他進一步指，核一廠興建前，美國貝泰顧問公司選址評估報告載明鹽寮廠區(即核四廠區)坐落於地殼活躍區，在地震、颱風及海嘯災害危害評估上，不如金山，因而成為落選廠址。再者，若核四運轉，排放的輻射廢氣經通風塔高空排放，也恐將汙染貢寮淨水場、翡翠水庫水源區。

台灣綠黨社運部主任李春祥則指出，公投提案方主張要在核四廠址興建小型模組化核子反應爐(SMR)，但並未解決社會無共識、核能安全無虞、核廢料無最終處置方案的三大問題。更重要的是，SMR商業技術尚未成熟，發電成本與核廢料處理成本，都有重大疑問。

李春祥也提及，核四廠址有重大地質疑慮，不會因為改建SMR就沒問題，核能安全委員會官方資料明確指出，核四電廠要繼續興建，就必須重新調查廠區及附近的地質，包括S斷層與周邊斷層的分布、活動性，並重新評估廠房和設備的耐震能力。核四的地質安全疑慮，不是反核人士憑空想像出來的，而是連核安主管機關都要求必須進一步釐清的問題。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，核四自1999年動工來安全爭議不斷，諸如未按圖施工、擅自變更設計、設備多次泡水、起火、設備停產，一號機拆裝二號機有裂痕的舊零件等，根本難以確保安全，且2014年4月宣布封存迄今已過了十多年，設備老化、零件停產等問題，只會越來越嚴重。

蔡雅瀅還說，核四廠半徑30公里涵蓋台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣，人口約200萬人，而政府顯然沒有能力在核災發生時撤離、安置如此大量人口。