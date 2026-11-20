中華民國退休警察人員協會總會長期投入退休警消權益保障、法律協助及社會公益服務，獲中華人權協會評選為「2026年度社會服務人權貢獻獎」得主，預定12月10日世界人權日舉行頒獎晚宴。退警總會表示，這份榮譽不僅是對協會多年來維護退休警察權益的肯定，更是全體退警共同努力的成果。

退警總會總會長黃啟澤知道獲獎後，說這是令人振奮的好消息，協會成立以來，持續協助退休警察維護應有權益，從退休保障、法律諮詢、行政訴訟協助，到急難救助、高齡會員關懷及社會公益，都有退警夥伴投入服務。尤其近年面對退休警消年金及相關權益爭議，協會透過陳情、媒體發聲及司法訴訟等途徑，持續向政府反映訴求，爭取退休警消應有的生活保障與尊嚴。

除爭取制度保障，退警總會也持續結合各縣市退休警察協會及地方幹部力量，關懷年長、生活困難或遭逢急難的退休警察，提供必要協助，讓退休員警卸下制服後，仍能感受到昔日袍澤的支持與照顧；黃啟澤認為，警察退休不代表服務社會的使命就此結束，退警仍可運用多年累積的經驗，持續投入公益及社會服務。

現任總會長黃啟澤出身警大43期，曾任嘉義市警察局長、台北市警局副局長等職，去年12月接任退警總會長後，延續歷任總會長推動的權益保障工作，今年8月也曾參與退休警消年金權益陳情，要求政府重視退休警消生活保障，並持續推動會員關懷及服務工作。

黃啟澤表示，這次獲獎的頒獎日期適逢12月10日世界人權日，也是1948年聯合國通過世界人權宣言的紀念日，格外具有意義。這份榮耀不屬於任何個人，而是全體會員、理監事、各級協會及幹部多年來共同努力的成果，未來將持續秉持「人可以退休，尊嚴不能退休；制服可以卸下，使命不曾卸下」的精神，守護退休警察權益，並為社會公益貢獻力量。