第十二屆傳善獎頒獎典禮，由陳永泰公益信託委託人袁蕙華女士 (左五)頒獎，領獎代表由左起分別為老人福利推動聯盟方力脩理事長、樂山教養院陳勝三董事長、人生百味巫彥德共同創辦人、罕病基金會蔡輔仁董事長、天使心家族蕭雅雯創辦人、福氣協會吳綵玲創會秘書長、癌症希望基金會莊國偉董事長、立心基金會陳穎叡副執行長。 圖／陳永泰公益信託 提供

由陳永泰公益信託設立的「傳善獎」今年邁入第十二屆，昨（19）日於寒舍艾美酒店舉行第十二屆頒獎典禮，近400位社福機構及企業代表出席，本屆獲獎八家機構每家每年可獲500萬元，連續三年1,500萬元，八家合計1.2億元的穩定挹注，期盼機構能依需求投入組織發展、人才培育與服務創新。

八家機構展現社福創新力

「福氣社區關懷協會」深耕台中海線，以創新工具讀懂長輩說不出口的痛；「罕見疾病基金會」陪伴小型罕病團體，提供治理輔導與培力共學；「癌症希望基金會」三度獲獎，打造結合AI辨識的癌症營養知識庫；「樂山教養院」走過92年，以數位工具傳承照護知識、發展障礙者老化照顧模式；「人生百味文化建構協會」整合志工與陪伴服務，促進無家者與大眾理解；「老人福利推動聯盟」串聯逾百個老人團體，培養長者諮詢員協助規劃第三人生；「天使心家族基金會」培力領航家長，讓家長支持家長；「立心慈善基金會」深耕萬華20年，以社區網絡即時支持弱勢家庭。8家機構歷經5個多月審查脫穎而出，是大眾支持公益的優質選擇，也是企業實踐ESG的合作夥伴。

深化組織培力與跨域合作 持續擴大公益影響力

主辦單位陳永泰公益信託王景賢總幹事表示，傳善獎不只提供經費，更成為機構長期發展的支持系統，並搭起機構與大眾的橋梁。2019年成立傳善學苑，以9個月共學促進機構互信；2024年啟動首次「傳善PLUS」計畫，以打群架方式促進跨機構及學術實務界交流，攜手擴大社會影響力。

協辦單位台灣公益團體自律聯盟陳俋潓理事長指出，傳善獎以跨領域評選帶入多元觀點，並提供三年支持與顧問陪伴，協助機構從人才培育、科技應用及社區共融探索創新，發展可複製、可擴展且永續的服務模式。

鄰里123共生協會理事長林依瑩分享如何讓共生之家從一項創新服務，逐步發展為一場共同推動照顧改變的行動。 圖／陳永泰公益信託 提供

傳善PLUS串聯跨域夥伴 共創台灣照顧新未來

台灣邁入超高齡社會，如何讓長者在熟悉的社區安心終老，是共同課題。典禮邀請鄰里123共生協會理事長林依瑩，以「傳善PLUS：從一個共生之家，到一場改變台灣照顧的社會運動」為題，分享如何從24小時共生之家出發，串聯芥菜種會、脊髓損傷基金會、孩子的書屋、露德協會等夥伴，共同投入人才培育、科技整合與服務創新。

此外，傳善研究影響力特優獎得主、副教授郭惠瑜以「不只是個孩子：雙老家庭中高齡智能障礙者家庭照顧經驗之探究」為題，提出易讀資訊、社工增能、到宅訓練及跨系統資源整合等方向，支持雙老家庭安心在社區生活。

走過十二屆，傳善獎持續從第一線需求出發，以長期支持、專業培力與跨域合作，讓創新服務深化擴大。期待串聯政府、企業、民間組織與社會大眾，從支持一個人、一個家庭到一個社區，共同累積更具韌性與包容力的照顧網絡。