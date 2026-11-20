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明華園總團「烏龍天下」 孫翠鳳化身李春生重現台灣茶葉世界路
明華園戲劇總團2026年度旗艦製作「烏龍天下」即將登場，孫翠鳳化身「台灣烏龍茶之父」李春生，重現百年前台灣茶葉如何在商人的盤算與交鋒中，闖出一條通往世界的路。
明華園戲劇總團今天發布新聞稿表示，「烏龍天下」獲國立傳統藝術中心「2026歌仔戲旗艦展演補助計畫」支持，是明華園總團首度以商戰為核心創作的歌仔戲。故事從19世紀的台灣茶葉外銷談起，觀眾跟著李春生走進茶行、洋行與宴席，看孫翠鳳用歌仔戲的身段唱腔演出當年李春生的商場功夫。
此劇由明華園總團總團長陳勝福擔任藝術總監，陳昭賢擔任製作人，黃致凱執導、王瓊玲編劇。除了孫翠鳳之外，也邀請歌手、演員倪安東跨界演出，並集結陳昭婷、陳子豪、晨翎、李郁真、黃筱媛、郭耀仁、邱明彰、陳彥名等演員同台。
「烏龍天下」劇組每天都要有新鮮的茶葉道具，只要有空，演員就會在後台全員啟動「明華園總團製茶廠」，大家一起在後台準備新鮮茶葉，同心協力完成一台好戲。舞台則有茶園、茶廠、洋行與傳統宅院等輪番出現，部分街景更以近乎1比1的比例搭建，希望讓觀眾更加入戲。
「烏龍天下」將於11月20日至22日演出，地點在台灣戲曲中心大表演廳首演，12月5日至6日移師台中國家歌劇院，12月19日至20日於高雄衛武營國家藝術文化中心演出。
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