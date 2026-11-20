拆核四促進會、台灣綠黨與台灣蠻野心足生態協會指核四若重啟或新建機組，運轉時排放的含輻射廢氣恐污染大台北約500萬人的水源區，且廠址地質條件不適合興建大型機組或小型模組化反應爐，呼籲民眾28日公投投下「不同意」。

拆核四促進會、台灣綠黨與台灣蠻野心足生態協會，今天上午在立法院召開「大台北五百萬人的水源區，將受核四大氣擴散輻射污染」記者會。

拆核四促進會總幹事楊木火指出，核四若開始運轉，排放的廢氣將影響貢寮淨水場與翡翠水庫水源區。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅針對台灣勵志協會（TIA）一份79%受訪者支持核四啟用的民調，指題目以「符合安全標準」為前提，但核四自1999年動工以來安全爭議不斷，封存十多年後設備老化問題更嚴重。

台灣綠黨社運部主任李春祥表示，小型模組化反應爐（SMR）並非新科技突破，未解決社會無共識、核安無確定、核廢料無最終處置方案3大問題，且商業技術尚未成熟。

針對近期九合一選戰攻防的「翡翠水庫設置光電板」一事，李春祥指出，不管水庫是否計畫設置，「光電板都是沒有毒的」，並抨擊國民黨阻止設置光電板，會阻礙再生能源發展。