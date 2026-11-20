光電板爭議從水庫延燒至故宮，故宮今說，依行政程序發函徵詢文資主管機關意見，從未提案，文化局長蔡詩萍用AI合成圖，傷害到故宮得來不易的國際形象。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，設置光電板在故宮是傷害形象，不應該發文。

故宮主任秘書王耀鋒今對外表示，故宮是依行政程序發函徵詢文資主管機關意見，發文前雙方承辦人員已事先協調，院方從未提案或申請裝設。故宮是國際知名景點，AI合成圖傷害故宮得來不易的國際形象，院方深感遺憾。

蔣萬安上午與台中市長候選人江啟臣在北市東門市場掃街受訪指出，因為市府擋下來，「當然就沒辦法提案」，所以這跟經濟部的說法一樣，倒果為因，其實如果他沒有這樣的規畫，那為什麼中央一直來函、來發公文詢問，難道是刻意要增加公務人員的負擔嗎。

媒體追問蔡詩萍用AI合成圖，傷害到故宮形象？蔣萬安說，所以如果認為設置光電板在故宮，是傷害整體的形象，那當然就不應該一直發文，來詢問設置太陽能板的可能性；所以認為在故宮上面裝光電板是不好的，就不應該發文來問。