台北市文化局長蔡詩萍在臉書表示，堅守專業不讓光電板破壞故宮意象，因為以ＡＩ合成光電板裝設在故宮屋頂的照片引來故宮抨擊。但從故宮接連的說明，不難看出故宮是為了應付經濟部能源署一問再問，才希望文化局協助背書。如果故宮認為堅持沒錯，就該拿出勇氣直接對能源署說ＮＯ。

根據故宮與能源署接連回擊蔡詩萍的說法，不難釐清能源署在今年5月27日發文，請各部會逐棟確認屋頂面積與設置現況，並附上不可設置原因，「文化資產」、「建物老舊」、「整建計畫」、「安全疑慮」、「住商混合」、「合署辦公室」及「屋頂面積過小」等情形均一律排除，非屬文資的建物及停車場，則由各機關視結構安全、使用需求及景觀協調評估

故宮則是在6月10日就已回函經濟部能源署，將第一展覽館（正館大樓）、第二展覽館（圖書文獻大樓）、研究大樓等15筆建物資料，填列為「無設置」光電設施，並載明建物不可設置原因係屬「文化資產」，基於文化資產身分不設置光電板。

但因能源署又第二次發文要求說明不設置的具體原因，故宮因此才發文給台北市府；官方說法是為求審慎，商請文化局函釋法規意見，希望以此回復能源署。

了解公務機關作風眉角的人，就知道故宮說法理由的白話文，就是希望北市府來幫故宮背書，用北市府的態度拒絕經濟部能源署的要求。

以目前曝光故宮與北市文化局的公文內容，故宮難道無法自行直接引據相關文資法令規定，直接拒絕經濟部能源署？

故宮甚至可以學學蔡詩萍的作法，以ＡＩ模擬生成故宮正館大樓屋頂上裝滿光電板的模樣，告訴經濟部官員：請珍惜、愛護國立故宮博物院既有的，恢弘的壯闊外觀吧，不要讓太陽能光電板「盤踞」了故宮博物院，「就讓故宮盡情享受陽光吧」。

故宮既然強調未有於正館院區設置太陽能板的想法、規劃或提案。真正該做的是勇敢向經濟部能源署說ＮＯ，而不是回過頭來找幫忙背書者的麻煩。能源署若真的沒有計畫在故宮屋頂設光電板，就不要一問再問，否則，難免讓人覺得到底：是問心酸的、還是問火大的?