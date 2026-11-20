針對外界對故宮光電設備函詢一事，國立故宮博物院今天再度發布澄清稿表示，故宮未有於正館院區設置太陽能板之「想法」、「規劃」或「提案」。

故宮強調，蔡詩萍身為文化人及台北市文化行政首長，惡意曲解公文用意，並以AI生成不實圖片，公開散佈詆毀故宮建物文資形象，在假訊息橫行的當下，「是否合宜？是否該道歉？公道自在人心！」

北市文化局長蔡詩萍19日在臉書表示，文化局已拒絕故宮博物院設置太陽光電發電設備。故宮則發出聲明駁斥，強調從未提出設置太陽能板提案，要求蔡詩萍立即撤文並公開道歉。

蔡詩萍昨天再度在臉書上發文表示，「中央失衡失能的能源政策，迫使故宮的文資專業，不敢說實話，只好拉我們文化局的意見當靠山。」蔡詩萍說，基於文資專業與職責，台北市文化局給的答案始終一致：不可以在「故宮博物院正館」，以及「故宮博物院院區」內的建築物屋頂，增設任何遮蔽文資建物的太陽能板。

蔡詩萍今天在臉書表示，經濟部能源署一再解釋，並非要求故宮非做不可，只是普查，但有趣的是，若經濟部明明知道文資身分的建物可以豁免，為何還要行文故宮，「迫使」故宮必須行文台北市文化局，以求個說法。

故宮則發布澄清稿表示，經濟部能源署今年5月27日函請各機關填報國有建物清冊，故宮於6月10日回復經濟部能源署，表達文資身分不設置光電板之立場。將第一展覽館（正館大樓）、第二展覽館（圖書文獻大樓）、研究大樓等15筆建物資料，填列為「無設置」光電設施，並載明建物不可設置原因係屬「文化資產」。

故宮表示，對於故宮秘書室11月12日以書函徵詢台北市文資主管機關意見，是故宮同仁為求審慎，經與台北市文化局承辦同仁協調，由故宮發文商請文化局函釋法規意見，據以回復能源署故宮基於文資保存規定，建物不設置太陽光電板之立場。

故宮表示，此舉被刻意將善意之行政函釋公文曲解為申請設置，對故宮形象及雙方承辦同仁均造成傷害。