有關故宮設置光電板爭議，經濟部次長賴建信今天表示，故宮已發公文正式澄清，它沒有設置光電板，且光電板普查僅是普查，「並不是強制性的要求」。

台北市文化局長蔡詩萍昨天於臉書發文表示，文化局已拒絕故宮博物院設置太陽光電發電設備。故宮則發聲明駁斥，強調從未提出設置太陽能板提案，要求蔡詩萍立即撤文並公開道歉。

國民黨立法院黨團今天上午舉行黨團大會，討論115年度中央政府總預算追加預算案中有關中油增資、撥補台電及中油部分。經濟部次長賴建信前往說明。

賴建信受訪表示，有關於媒體報導，故宮設置光電板一事，故宮已發公文正式澄清，它沒有設置光電板。

至於太陽光電的普查狀況，賴建信則表示，歐洲商會在18日特別提到，成熟可供驗證的風電與太陽光電，搭配電網與儲能設施，可增加能源供應的韌性，因此過去的普查作業，在這個案子上公文內也有提到，文化資產部分可以特別加以注意，至於普查作業，「這只是一個普查，並不是強制性的要求」。