光電板爭議從水庫延燒至故宮，台北市文化局長蔡詩萍昨發布故宮詢問設置太陽光電設備訊息，也請AI模擬示意圖。故宮今說，依行政程序發函徵詢文資主管機關意見，AI合成圖傷害故宮得來不易的國際形象；蔡詩萍納悶稱，是什麼樣的能源政策使得經濟部能源署、故宮有這麼大壓力？另，他請AI模擬沒任何惡意。

故宮主任秘書王耀鋒今對外表示，故宮是依行政程序發函徵詢文資主管機關意見，發文前雙方承辦人員已事先協調，院方從未提案或申請裝設。故宮是國際知名景點，AI合成圖傷害故宮得來不易的國際形象，院方深感遺憾。

蔡詩萍上午回應說，首先故宮是115年11月12日來文文化局，這個期間很敏感，剛好碰上包括翡翠水庫光電板爭議，怎麼會在這個時候有這樣的來文？這是大家很好奇，其實我們也很好奇。

蔡詩萍再說，故宮現在對外解釋他們只是發文，並沒有說他們申請或一定要做。比較有趣的是，自己在臉書發文也說了，故宮有非常多的文資專家，他們一定懂故宮作為一個文資身分的擁有者，到底可不可以在其建築屋頂跟主體建築上做光電板，這必然會影響到遮蔽古蹟或文資身分建物的嫌疑。為什麼故宮還要來發文？這是自己最好奇的。

他直言，故宮來文裡面有講，因為經濟部能源署要求他們要盤點。經濟部能源署為什麼要要求故宮要做盤點？這也是自己很好奇。到底是一個什麼樣的能源政策，使得經濟部能源署有這麼大壓力，也使得故宮有這麼大的壓力？

蔡詩萍認為，故宮應該很清楚知道故宮在這問題上有一個態度和立場，故宮為什麼要發文給台北市文化局？既然發文給台北市文化局，文化局當然就要基於文化局的專業，表達答案是不可以。

至於故宮提及AI合成圖，蔡詩萍強調，他在臉書也說得很清楚，第一張圖是用正常的故宮全貌，第二張圖是請AI模擬，如果故宮真的用光電板在其建築的牆面或屋頂上，會是什麼樣子，「我已經告訴大家，我就是請AI來幫我模擬，所以沒有任何惡意。」