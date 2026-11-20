金門青年如何留下來、回得來，甚至吸引更多年輕人返鄉發展？立法委員、國民黨金門縣長候選人陳玉珍與在地青年團體「浯島青年」及青年朋友座談，針對青年公共參與、金門話傳承、藝文空間、創業扶植及國際交流等議題交換意見，面對青年提出的多項政策訴求，陳玉珍提出研議設置青年專責局處、活化閒置空間打造青年據點，以及以「天使基金」協助青年創業等構想，強調希望讓青年成為地方發展的參與者與推動者。

此次座談中，青年提出常態化青年諮詢委員會、建立提案追蹤機制及推動青年參與式預算等建議。陳玉珍表示，青年事務橫跨教育、文化、就業、創業及生活環境，現行分散各局處的作法，容易缺乏整體規劃，因此她已思考未來縣府組織調整方向，研議設置結合青年與體育事務的專責局處，整合行政資源，讓青年有明確的政策對接窗口。不過，組織調整涉及編制修正及議會審議，仍須充分溝通。

文化傳承方面，青年點出金門話面臨師資不足、在地腔調認證及學習資源有限等問題。陳玉珍認為，金門話承載地方歷史與世代記憶，支持研議在地師資培訓及認證制度，並邀請熟悉金門話的耆老參與教學，培養新一代種子師資，讓母語傳承從校園延伸至家庭與社區。

青年也反映金門藝文展演及自主活動空間不足，陳玉珍提出，可借鏡過去碉堡藝術節經驗，活化閒置營區、碉堡及歷史建築，引進外部藝文資源，結合在地創作者，讓金門文化不只停留在一次性活動。此外，針對青少年缺乏活動據點，以及青年團體、創業者需要會址登記處所等問題，她表示，若有幸當選縣長，將責成相關局處盤點公有閒置空間，研議提供交通便利、功能多元的青年交流場域及必要行政支持。

青年創業則是另一項討論焦點，陳玉珍指出，金門市場規模有限，青年創業除了資金不足，也面臨行銷資源及初期經營風險。她構想透過「天使基金」及政府共同投入機制，不只提供貸款，也能協助創業初期資金、場域改善、品牌行銷及後續輔導，陪伴青年度過市場培養期。

至於海外實習、志工服務及國際文化交流，陳玉珍認為，地方可與中央青年海外計畫互補，針對提案完整、卻受限中央補助名額的金門青年，研議地方加碼補助，擴大參與機會。她也期待結合青年創意與戰地碉堡、傳統聚落、洋樓及海洋資源，發展具故事性的深度小旅行，讓青年成為金門文化的詮釋者及觀光推手。

陳玉珍強調，青年政策不能只靠補助或舉辦活動，更重要的是建立長期支持制度，讓青年有參與決策的機會，也有實現理想的舞台。未來若有機會執掌縣政，希望與青年團體及地方工作者建立常態合作機制，讓青年提出的想法不只停留在座談桌上，而能逐步轉化為具體政策，為金門注入新活力。