大選進入倒數，婦女新知基金會等多個民間團體今天公布各縣市長候選人簽署性平政見結果，希望各縣市候選人都能兌現民團所提出三項性平政見承諾。

婦女新知基金會資深研究員覃玉蓉表示，民團提出三項性平政見承諾，首先，希望建立具有性別觀點的地方社會韌性，因為縣市政府是地方決策的關鍵層級，要求未來地方首長把性別觀點納入災害防救、地方治理與教育政策，地方首長當選後應成立委員會，成員比例要有1/3性別比例，並邀集多元性別團體、婦女團體與性障礙團體參與，讓災害防治、救災及後續重建計畫都納入多元性別觀點。

其次，希望地方政府小內閣的性別比例能提升，強調性別平等不是口號，而是國家已承擔的國際義務，民團引用「世界上一半人口是女性」的概念，認為女性在地方決策中的比例也應朝50、50的方向前進，雖然今年8月已有兩個縣市達到40%女性比例，但希望政治人物任用關鍵職位時，應注意團隊背景要多元，不應長期由男性、中高齡或異性戀者主導，因為民主國家應讓不同背景的人都能參與決策。

最後，地方政府成立性平教育委員會要兼顧政府資訊公開與個案隱私保護，讓外界了解各縣市推動進度、遇到的困難，以及哪些地方已有較好做法，也便於看出中央是否需要進一步推進相關政策，同時，在個案處理要有一致標準，讓資訊公開與個案保護都有相同規則，不因承辦人更換而改變做法。