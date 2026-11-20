國民黨文傳會主委陳以信今質疑，故宮早在6月10日就已向經濟部能源署表明，基於文化資產身分不設置光電板，為何11月又發函台北市文化局。故宮今發布新聞稿回應，院方同仁為求審慎，才發函請文化局釋明文資法規，作為回覆能源署的依據。故宮表示，徵詢法規意見的公文被曲解為申請設置，傷害故宮形象及雙方承辦同仁。

故宮也再次強調，故宮未有於正館院區設置太陽能板的想法、規劃或提案。

故宮說明，經濟部能源署今年5月27日函請各機關填報國有建物清冊，故宮於6月10日回復經濟部能源署，表達文資身分不設置光電板的立場。將第一展覽館（正館大樓）、第二展覽館（圖書文獻大樓）、研究大樓等15筆建物資料，填列為「無設置」光電設施，並載明建物不可設置原因係屬「文化資產」。

至於故宮秘書室11月12日以書函徵詢臺北市文資主管機關意見，是故宮同仁為求審慎，經與台北市文化局承辦同仁協調，由故宮發文商請文化局函釋法規意見，據以回復能源署故宮基於文資保存規定，建物不設置太陽光電板的立場，卻被刻意將善意的行政函釋公文曲解為申請設置，對故宮形象及雙方承辦同仁均造成傷害。

故宮並指出，蔡詩萍身為文化人及台北市文化行政首長，惡意曲解公文用意，並以AI生成不實圖片，公開散佈詆毀故宮建物文資形象。質疑在假訊息橫行之際是否合宜、是否該道歉，並稱「公道自在人心」。