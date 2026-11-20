各界關注光電板設置議題，台北市文化局長蔡詩萍昨在臉書發文指故宮有意在園區內裝設太陽光電設備，並附上AI合成圖。故宮主秘王耀鋒今表示，故宮是依行政程序發函徵詢文資主管機關意見，發文前雙方承辦人員已事先協調，院方從未提案或申請裝設。故宮是國際知名景點，AI合成圖傷害故宮得來不易的國際形象，院方深感遺憾。

故宮昨天也表示，今年6/10已回覆能源署，表達文資身分不設置光電板的立場。能源署需要具體原因，才再發文給主管機關北市府協助提供文資立場，據以回復能源署。

媒體今問及此事，王耀鋒表示，故宮先前已表明沒有設置意願，後續發函是尊重文資主管機關的權責，也希望回覆有明確的法規依據，院方不後悔走這道行政程序。能源署也是依法辦理盤點，公文僅為調查了解，未要求故宮設置。至於貼文在選舉期間引發的後續插曲，他表示不便多作說明。

王耀鋒表示，故宮園區具文資身分，台北市文化局是文資主管機關。故宮為完整回覆經濟部能源署，事前已由雙方承辦人員聯繫，說明將發函請文化局提供文資法規意見，作為回覆能源署的依據。

他強調，故宮自始未提案在園區內設置太陽能光電板。王耀鋒說，故宮昨發布新聞稿要求蔡局長撤文、道歉，主要有兩個原因。第一，貼文指故宮有意裝設光電板，與院方從未提案或申請的事實不符。第二，AI合成圖呈現正館、研究大樓等建築裝上光電板，傷害故宮長期維護的國際形象。