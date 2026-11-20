在全球氣候變遷加劇與2050淨零碳排的國際浪潮下，能源轉型已成為衡量一座城市永續競爭力的關鍵指標。臺中市作為臺灣第二大城市，同時也是中部核心樞紐，自市長盧秀燕上任以來大力推動再生能源發展，今(115)年迎來歷史性的重大突破，依據台電公司截至10月統計數據顯示，臺中市太陽光電總裝置容量已突破1GW(十億瓦)大關。

臺中市太陽光電裝置容量突破1GW。 圖／臺中市政府經濟發展局 提供

經濟發展局表示，回顧臺中市歷年來的推動歷程，自107年起訂定太陽光電倍增計畫，推動「三倍增」及「四倍增」等目標，各階段目標皆提前達成，又以「先公後私、先大後小」的推動策略，從公部門帶頭做起，整合各局處資源推動公有場域設置太陽光電，攜手企業及市民共同推動太陽光電建置，截至10月底，市管案場已建置853處，總裝置容量逾166MW，為邁向1GW奠定厚實根基；盧市長於110年簽署的永續低碳政策三部曲，更是針對淨零碳排、永續發展自願檢視的超前布局，在首部曲的「永續168目標策略」中，預計於2030年完成1GW的政策目標，現已提前達成，這項重要成就，也為臺中市帶來了具體的綠能成效：1GW的太陽光電裝置容量所產出綠電可供給30萬戶一般家庭年用電量，可減少的碳排放量約56萬公噸，約等同於種植5千萬棵樹或4千座中央公園的固碳量。

臺中市市管案場已建置853處，為邁向1GW奠定厚實根基。 圖／臺中市政府經濟發展局 提供

經發局進一步說明，為落實永續淨零目標，市府要求契約容量800KW以上之電力用戶，應於本市適當場所設置一定比例之再生能源發電設備，藉此發揮強制約束力，引導用電大戶落實企業綠色責任；另配合經濟部辦理「獎勵屋頂設置太陽光電發電設備實施計畫」，降低建置成本門檻，提升小型案場設置意願，透過法規約束與獎勵措施的雙管齊下，不僅加速整體城市能源轉型，更成功打造出企業同心、全民參與的綠色永續生態圈。

法規約束與獎勵措施雙管齊下。 圖／臺中市政府經濟發展局 提供

臺中市太陽光電1GW成果並非終點，而是邁向下一個永續發展的起點。展望未來，市府將持續推動再生能源發展，為城市注入更龐大的潔淨電力，一步步實踐2050年淨零碳排的願景，為下一代打造永續宜居城市。

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