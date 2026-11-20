針對故宮光電板爭議，國民黨文傳會主委陳以信今表示，故宮早在6月10日就已向經濟部能源署表明，基於文化資產身分不設置光電板，為何11月還需要發函台北市文化局，取得更具體的文資主管機關意見？經濟部既然宣稱文化資產一律排除，為何故宮仍須反覆確認？經濟部長龔明鑫不要躲在能源署後面，應親自出面交代行政程序與政策責任。

陳以信指出，故宮正館是歷史建築，部分院區更屬文化景觀，這些文資身分早已明確。能源署推說5月27日公文只是例行盤點，但故宮6月10日既已表達不設置，為何五個月後還需要取得文化局的補充意見？為何能源署竟敢一再為難故宮？上級是否有人指示？絕不是一句「盤點不是強迫」可以釋疑。

陳以信表示，台北市文化局長蔡詩萍依據「文化資產保存法」，明確表達維護故宮歷史建築原貌與文化景觀的立場，台北市長蔣萬安也公開支持守護文化資產的市府同仁，北市府重視文資保存的態度值得肯定。

陳以信強調，故宮不只是台灣的故宮，不只是兩岸華人的故宮，更是世界的故宮、全人類的故宮。故宮承載中華文化數千年的歷史智慧與藝術精華，是中華文明留給全人類的珍貴文化遺產，也是台灣向世界展現文化底蘊的重要象徵，不管中央與地方都應共同守護故宮。

陳以信更指出，經濟部常務次長賴建信日前才代表行政院擔任「廢除非核家園」公投反方，公開為政府「非核家園」能源政策提出辯護。如今故宮光電爭議引發社會關注，他要求龔明鑫不要躲起來，應即公開5月27日盤點函文、故宮6月10日回函及後續相關紀錄，親自說明為何故宮已表達不設置立場，仍須取得補充意見，公開接受外界檢驗。