近日資安事件頻傳，內政部長劉世芳今表示，目前每日平均遭受網攻約15萬次、資安日誌量逾30億筆，每日平均產出黑名單約156筆，面對駭客威脅，已導入AI聯防技術，運用AI模組協助分析、辨識，強化重要資訊系統防護。

內政部今在部務會報安排資訊服務司報告「資通安全維護及重要系統防護工作」。劉世芳表示，目前每日平均產出黑名單約156筆，相關系統維運將以最高資通安全標準落實，確保政府服務安全、穩定及不中斷。

內政部指出，內政部及所屬各署的重要資訊系統，包括戶役政資訊系統、自然人憑證系統、入出國查驗系統及警政相關資訊系統等，均依「資通安全管理法」及「資通安全責任等級分級辦法」，以A級公務機關應辦事項為基礎，持續強化資安治理及防護韌性。

至於國土測繪及管理、國家公園管理、建築研究及空中勤務等系統領域，則屬B、C級公務機關資安維護範疇。

內政部表示，將依不同業務性質，採分級管理、風險導向及共同防護原則，依核定的資通安全責任等級落實相關應辦事項，並配合業務特性導入AI聯防技術，透過AI模組強化資訊系統防護。

內政部指出，將持續透過管理制度、即時監控及應變措施，維護政府資訊服務及民眾個人資料安全。