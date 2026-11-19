水庫設置光電板發電，因選舉白熱化成為各候選人及政府重要攻防，經濟部澄清稿大連發，卻意外炒熱輿論。七大太陽光電產業公協會今天發布聲明，強調水面型光電已有多年實際應用經驗，呼籲各界能理性看待綠能發展。

日前一篇發表在國際學術期刊《Water》上的荷蘭水庫型光電研究，讓民眾對安裝光電裝置的水庫水質感到疑慮。太陽光電永續發展協會理事長沈尚弘表示，七大公協會要特別強調，飲用水的安全是所有公共建設不可退讓的基本原則，絕對尊重而且重視任何嚴謹的科學研究，但是所有的科學討論都必須建立在完整的脈絡跟正確適用範圍之上。

沈尚弘說，該篇荷蘭研究的對象是一座面積約4公頃的小型淺水的蓄水池，因浮動光電設施改變局部光照環境，促使適應低光照的底棲藍綠菌增生，並在部分藻墊樣子中，檢出藻毒素，但這並不代表光電板釋出了毒素，當然更不等於自來水的水質受到污染。

沈尚弘指出，在水庫設置光電板並非台灣獨有，新加坡、南韓都有案例，這些案例都在高度重視民生供水安全的前提下進行，透過長期的環境監測與科學管理持續運轉，可以這證明水庫光電並不是不能做，關鍵在於要有科學的選址、個案的審查，嚴格的環境監測跟資訊的公開透明，七大公協會完全支持。

太陽光電產業協會常務理事江一志指出，英國、荷蘭、南韓、日本、新加坡、中國、美國、印尼、葡萄牙、法國及瑞士等國家，都有水庫設置太陽能光電的案例，這些設置光電板的水庫其水資源用途多元，有民生、工業、灌溉、發電等多元用途，這些有設光電板的水庫，超過一半都是民生用水。

江一志強調，查詢各國的案例可以確定，根本不是網紅所說的只有台灣人才敢把光電板放在水庫上，之所以可以設置水庫型光電是因為太陽能板的穩定性是夠的；在烏山頭水庫2022年蓋水面型光電之前，英國、荷蘭、韓國、新加坡都已經蓋好了，這4個民生用水庫他們都已經蓋了，絕對不是台灣首創。

江一志說，光電業者在建置光電時，不是像網紅講的是純粹為了錢，而是為了穩定的能源，同時又不會抵觸民生用水安全。

沈尚弘說，半導體業有RE100的承諾，必須要買綠電，特別是2030年就會非常緊張，他們90％首選是太陽能光電，因為可預測性比風電還高，只要搭配儲能，就能獲得穩定的綠電來源。

業者對於光電每到選舉就一定成為政治攻防對象的現象，感到無奈，真心希望外界能回歸科學事實、專業理性討論，在兼顧水資保護與民生安全的同時，推動台灣再生能源的發展。