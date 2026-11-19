近期水庫型太陽光電引發之水質與生態安全疑慮，太陽光電產業七大公協會今日共同發表聯合聲明，從國際科學研究及實際應用經驗、光電模組安全性、台灣水質監測成果及綠電對產業發展的重要性等面向，提供相關科學事證與產業觀點。

七大公協會強調，水源保護與民生用水安全始終是光電產業重視的基本原則，水面型光電的設置與維運應建立在科學評估、嚴格環境審查、實質水質監測及資訊公開透明的基礎之上。期盼社會各界回歸科學事實與專業理性討論，在兼顧水資源保護與民生安全的同時，穩健推進台灣的再生能源發展。

七大光電公協會引用荷蘭水庫型光電為例，強調於2025年發表於國際學術期刊Water，針對一座面積約4公頃、最大水深3.5公尺的小型淺水蓄水池進行觀察。

研究發現，浮動式光電設施改變局部光照環境，促使適應低光照的底棲藍綠菌增生，並在部分藻墊樣本中檢出藻毒素，但並未據此證實光電模組材料溶出造成重金屬汙染。至於對實際取水及供水安全的影響，仍須結合採樣位置、水處理程序及持續監測結果綜合判斷。

另有針對荷蘭Andijk水庫進行的水動力模擬研究顯示，取水口水溫未出現顯著變化，亦可作為不同水域環境風險評估的參考。

七大光電公協會尊重科學研究成果及其所揭示的潛在生態風險，但也強調不同水域的水深、流況、水體透明度及生態環境各有差異，相關研究應在其適用條件下完整理解，並結合實際場址條件及長期監測數據進行綜合評估，避免片段解讀研究結果而造成社會誤解。

七大光電光協會強調，水面型光電已在國際間發展多年，包括英國、美國、韓國及新加坡等國，皆有於水庫或其他人生水域設置太陽光電的成熟應用經驗。國際經驗顯示，水面型光電是再生能源發展的技術選項之一，透過適當的場址選擇、工程設計、風險評估及環境管理，有助於兼顧水資源保護與能源利用。

七大光電產業公協會指出，水資源保護、民生安全、穩定供電與經濟發展，是台灣不可偏廢的核心利益，彼此絕非對立選項。光電產業將持續以硬核技術、嚴格品管、高度自律與數據透明，堅定履行對環境與社會的承諾。

適逢選舉期間，七大公協會強烈呼籲各界捍衛科學理性與專業精神，切勿因政治競爭或片面資訊操弄，製造社會恐慌與對立，抹煞綠能產業多年的努力。能源轉型是台灣共同走出的關鍵一步，期盼各界放下政治成見、以國家長遠發展為念，凝聚最大共識，攜手守護台灣的環境安全、能源韌性與國際競爭力。

簽署共同聲明的七大太陽光電產業公協會， 包括中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、中華民國太陽光電產業永續發展協會、台灣太陽光電產業協會、中華民國再生能源商業同業公會、GESA綠能暨永續發展聯盟-太陽光電委員會、中華民國太陽光電暨儲能品質安全協會、中華民國商業總會能源產業推動委員會。