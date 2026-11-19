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影／水庫設光電板引爭議 光電七大公協會發聲明呼籲理性看待
近來選舉議題牽扯水庫型太陽光電引發之水質與生態安全疑慮，太陽光電產業七大公協會今天共同發表聯合聲明，並提出台灣水質監測成果及綠電對產業發展的重要性等面向，提供相關科學事證與產業觀點回應水質疑慮，呼籲各界理性看待綠能發展。
太陽光電產業七大公協會常務理事王文蔚、榮譽理事長蔡佳晉、理事長沈尚弘、太陽光電產業協會常務理事江一志、太陽光電產業協會理事王亮凱、GESA綠能暨永續發展聯盟總監吳曉琪等人，今天在台大校友會館共同發表聯合聲明，七大公協會強調，水源保護與民生用水安全始終是光電產業重視的基本原則，水面型光電的設置與維運在科學評估、嚴格環境審查、實質水質監測及資訊公開透明的基礎之上。期盼社會各界回歸科學事實與專業理性討論，在兼顧水資源保護與民生安全的同時，推進台灣的再生能源發展。
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