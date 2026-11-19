衛報報導，川習三會與美中俄峰會登場前，美國總統川普19日在深圳接受福斯新聞專訪透露，他可能曾向中國大陸國家主席習近平簡短提及輝達創辦人黃仁勳的婚外情及共諜疑雲，並公開力挺黃仁勳。談到為何選擇同時與習近平、俄羅斯總統普亭會面，川普認為，中俄原本是天生的敵人，卻因前總統歐巴馬的政策而走到一起。他也強調，不會在峰會上尋求中俄協助結束美伊戰爭。

2026-11-19 11:47