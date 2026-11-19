歐洲商會建議書指出，台灣再生能源發展受意識形態分歧與政治內鬥影響，並面臨中央與地方權責不清，建議能源政策去政治化。經濟部次長賴建信今天說，能源攸關國家競爭力與能源安全，不應受到政治形態或政治紛擾影響，國人支持半導體、AI技術同時，也應支持再生能源發展。

歐洲在台商務協會昨天發表2027建議書發表。談及台灣能源政策，文中提到綠能發展的阻礙因素包括意識形態分歧的政治內鬥，及中央與地方權責不清，呼籲能源政策應去政治化，核能與綠能之間的辯論不應依循政黨政治立場進行。

賴建信在行政院院會後記者會上指出，歐洲商會建議加速推動已獲驗證的風電及太陽光電，並積極推動電網及儲能建設搭配，與台灣二次能源轉型的方向一致。

賴建信指出，基於台灣有強韌的半導體供應鏈與頂尖晶片製造技術支撐，去年繳出亮麗成績單，經濟成長率達到8.76%；在此強大動力下，主計總處預估今年經濟成長率將超過11%。他強調，這些產業都非常需要綠電，而再生能源就是綠電主要的供給來源。

針對綠電發展面臨的阻礙，賴建信表示，經濟部除了與地方政府進行「公對公」對接，也跟許多產業搭建平台，解決產業面臨的問題。

賴建信坦言，能源攸關國家競爭力與能源安全，不應該受到政治形態或政治紛擾影響。他呼籲，國人關心半導體或AI產業技術發展同時，也請關心並支持再生能源發展與推動，未來經濟部會持續與歐洲商會進行相關議題的互動。