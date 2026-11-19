朝野立委今天質詢關心醫師猝死、中風事件，及此類事件是否可認定為過勞職災。衛生福利部長石崇良說，將以近期案例跟勞動部討論職災認定，並將建立醫師長期健康風險追蹤研究。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天處理115年度中央政府總預算決議有關衛生福利部主管預算凍結報告案，邀石崇良出席並備質詢。

國民黨立委陳菁徽指出，媒體報導，在急診室奉獻超過20年的淡水馬偕醫院急診專科醫師鄭筆方，去年在值班時突發右側丘腦出血，導致左側肢體癱瘓，歷經半年復健重新站起來後，向勞保局申請職災給付，卻收到「每班12小時，無急性意外事故，短期長期壓力負荷，非屬職業病，不予給付」的公文。

陳菁徽表示，勞動部目前認定過勞的方式，是以工作時數來算，但自己認為這樣的認定方式，並不適用醫護人員，尤其急重症科別，經常面對超過人體可以負荷的壓力。希望衛福部主動與勞動部討論，調整醫護人員過勞與職災認定方式。

民進黨立委王正旭質詢也指出，從2024年1月1日至今，光是媒體有公開報導的案例，至少就有14名醫師猝死、中風或到院前心肺功能停止的案例；其中今年累計至少已7件，對醫界是嚴重損失。

王正旭表示，衛福部應強化醫師健康風險管理，並提出3項建議，包含與相關部會進行跨部會研議、與全聯會和醫學會共同討論，及建立醫師健康風險追蹤研究等。

石崇良回應表示，對於近期醫師在工作中或工作途中發生意外的事件，其中幾例自己有跟院方特別關心，希望給予最好的安慰。

石崇良表示，過往勞動主管機關在醫事人員職災事件認定上，不一定會徵詢衛福部意見，因此將會用近期案例跟勞動部討論。衛福部也將進行樣態分析，建立醫師長期健康風險追蹤研究；並且將與勞動部、全聯會及醫學會做進一步討論，可以在3個月內提供報告。