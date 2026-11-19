台中捷運3年前發生建案塔吊吊臂墜落撞上車廂的事故，釀1死13傷，震驚社會。近日有眼尖網友發現，台北惜物網上出現一筆極為特殊的「報廢電聯車體」拍賣，起價18萬元，正是當年出事的中捷車廂。中捷公司說明，該車廂屬於毀損公物，依規定辦理。

中捷吊臂事故發生在2023年5月10日中午，位於豐樂公園站附近的興富發建案「文心愛悅」，塔吊吊臂由於固定方式不當，從31樓高處墜落，砸破隔音牆掉落綠線軌道上，撞上正在行駛的捷運車廂，造成1名乘客死亡；車廂受損嚴重，中捷公司報廢後放置於北屯機廠。

有網友近日在台北惜物網上，看到一起「報廢電聯車體2節」的拍賣物件，底價18萬元，拍賣期間從11月23日到27日，拍賣單位是中捷公司，放置地點正是中捷北屯機廠；照片顯示車廂外觀多處破損，物品資訊欄也載明該物品車體殘缺。

網友指出，這筆拍賣應該就是當初吊臂事件的事故車廂，也有人直接在台北惜物網的問答欄詢問，中捷公司回應，確實是該節車廂。許多網友相當疑惑，不解怎麼會把這樣的物件拿出來拍賣，應該要妥善處理後公開展示，也有人認為「誰想展示誰買回去就好」。

中捷公司說明，本次拍賣車廂是塔吊撞擊事故中受損車廂，因為受損嚴重，原廠評估修復成本過高，車體結構難以恢復到營運標準，依法報廢並依照台中市政府相關規定拍賣；車體內的設備已經完全拆空，底價18萬元是根據殘存材料價值與市場回收行情估定。