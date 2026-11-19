歐洲在台商務協會（ECCT）昨天發布建議書，盼台灣能源政策去政治化。經濟部次長賴建信今天表示，能源不應受政治形態紛擾影響。半導體供應鏈需要綠電，盼民眾關心產業發展同時，支持再生能源發展。

歐洲商會昨天發布2027建議書，談及能源議題時，歐洲商會指台灣立法委員及主管機關在推動能源自主方面，仍未採取足夠行動，再生能源發展受到沿襲過時意識形態分歧的政治內鬥，以及中央、地方政府權責不清的阻礙，建議採取務實解決方案，包含加速擴增已獲驗證的風力發電及太陽光電裝置容量，並搭配充足的電網基礎設施與儲能系統。

賴建信今天在政院會後記者會上表示，歐洲商會建議書提到，建議加速推動已獲驗證的風電、太陽光電，並積極推動電網、儲能建設，這些與政府二次能源轉型方向一致。

賴建信指出，台灣基於強大半導體供應鏈及頂尖晶片製造技術，去年繳出亮麗成績單，經濟成長率達8.76%，主計總處也預估今年經濟成長率將會超過11%左右。相關產業都非常需要綠電，目前在綠電發展上，政府除了跟地方政府進行公對公對接，也與許多產業搭建平台解決產業面對問題。

賴建信說明，能源是事關國家競爭力與能源安全的問題，不應受到政治形態紛擾所影響，希望民眾關心半導體或AI產業技術發展的同時，也關心並支持再生能源的發展與推動，政府未來會持續與歐洲商會進行相關議題的互動。