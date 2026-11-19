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中央社宅第4季招租北市掛0 新北中和、板橋、泰山釋出1186戶
中央社會住宅第4季招租今啟動，共推6案、1672戶，分布新北市、嘉義市、台南市及花蓮縣，台北市本季沒有社宅加入招租；其中新北市一次推出板橋、中和及泰山3案、合計1186戶，占本季招租戶數逾7成，11月30日起受理申請，最快明年6月1日起入住。
新北市3案分別為板橋區「光環安居」330戶、中和區「莒光安居」296戶，以及泰山區「貴和安居A」560戶，合計1186戶。其餘3案包括嘉義市西區「友忠好室」142戶、台南市永康區「東橋安居」218戶，以及花蓮市「中美好室」126戶，其中嘉義市及花蓮縣均為當地首案中央社宅。
國家住都中心表示，各案均規畫套房、2房及3房等房型，提供單身族、小家庭及婚育家庭依居住需求選擇。本季申請期間自11月30日上午9時至12月29日晚間11時59分，預計明年1月12日公開抽籤，2月16日前公告中籤名單，最快6月1日起入住。
本季招租也首度全面將流程由「先審後抽」改為「先抽後審」。申請截止後先辦理公開抽籤，排定資格審查序位，再依序審查資格，符合資格者才辦理看屋及選屋。
國家住都中心董事長花敬群表示，改採新制後，只要完成申請即可參與抽籤，中籤者再由專人依序審核，預計可縮短約1至2個月作業時間，也讓中籤者有較充裕時間規畫搬遷。
對於現有社宅住戶若想申請同縣市其他社宅，住都中心說明，規定是原租約剩餘期間不足1年即可申請；由於社宅租約為3年，相當於入住約2年後即可申請銜接新社宅，起租時間可彈性選擇6月、7月或8月。
內政部次長董建宏另表示，目前正與國土署依物價狀況研商檢討租金補貼與負擔標準；因財劃法修訂後地方財政預算增加，部分費用將與地方政府協調分擔，預計新任縣市長選後再與地方政府深入研商。
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