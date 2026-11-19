國家住都中心今天舉辦第4季中央社會住宅招租發布會，招租範圍涵蓋新北市、嘉義市、台南市及花蓮縣6案，共1672戶公告招租，嘉市及花蓮均為該縣市首案，此次採「先抽籤、後審查」新制，方便民眾後續安排，最快明年6月1日入住。

國家住宅及都市更新中心上午舉辦2026年第4季中央社會住宅招租發布會，公告新北市、嘉義市、台南市及花蓮縣共6案，合計1672戶招租，受理申請期間自11月30日至12月29日，預定明年1月12日公開抽籤，最快明年6月1日起入住，民眾已可至國家住都中心「安居好室入口網」查詢各案招租資訊及申請規定。

出席發布會的內政部政務次長董建宏致詞表示，國家推動社會住宅政策，最主要目的是解決許多青年、社會弱勢者在居住上的問題，也希望落實前總統蔡英文與總統賴清德的政策，賴總統上任後，政府持續推動社會住宅與居住正義的實踐，而國家住都中心直接興辦的社宅，是重要的關鍵。

董建宏指出，截至今年10月底，全國直接興辦社會住宅共計12萬8914戶，已經完工4萬7000多戶，還有8萬餘戶興建中，已完工的4萬多戶也包含今天公告招租的6案，每一個社宅都象徵一個里程碑完成，也象徵台灣在進入社會住宅過程，社宅不是只有集中在某些地區，而是讓全台灣每一個人民都能有機會享受到優質的社宅生活環境。

包括第4季招租的1672戶社宅，國家住都中心董事長花敬群說明，2026年中央社宅總供給數為4475戶，涵蓋全國11縣市，也代表全國22縣市完成了一半，第4季的招租全面改採「先抽籤、後審查」便民新制，只要完成申請即可參與抽籤，中籤者再由專人依序審核資格，預計可以縮短1至2個月的作業時間，讓中籤者有更餘裕的時間，提前規劃搬遷。

國家住都中心表示，本季6案分別為新北市板橋區「光環安居」330戶、中和區「莒光安居」296戶、泰山區「貴和安居A」560戶；嘉義市西區「友忠好室」142戶；台南市永康區「東橋安居」218戶，以及花蓮縣花蓮市「中美好室」126戶，合計1672戶；各案均規劃套房、二房及三房等多元房型，提供單身族、小家庭及婚育戶等不同家庭組成的選擇。