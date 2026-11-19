今天是「世界廁所日」，民進黨立委陳培瑜說，據調查戶外球場廁所、更衣環境有極大改善空間，應全面盤點各類球場、訂定改善時程。運動部說，會與環境部、場域主管機關、地方政府進一步盤點需求，尋找合宜熱點作為示範點。

民進黨立委陳培瑜、張雅琳上午與台灣運動好事協會創辦人劉柏君、台灣女足球員工會秘書長焦佳弘、女子足球員高瑜共同舉行記者會，公布針對基層國高中女足、女壘運動員所做的「戶外球場廁所與更衣環境大體檢」調查報告。

調查指出，有過半數的球員在戶外球場只能使用流動廁所，但因味道太臭、地面髒污，讓球員選擇憋尿，甚至因此引發尿道炎；另有廁所動線設計缺乏性別意識，直接面對男生小便斗；更有近8成選手曾面臨賽後無處更衣的狀況。

劉柏君表示，乾淨、安全的如廁與更衣空間不是奢求，是運動員最基本的生理需求與運動平權；基層女足、女壘選手正值發育期，因球場缺乏乾淨廁所而不敢喝水、長期憋尿，不只影響運動表現，更傷害青少年健康，「都2026年了，希望能看到基層運動員的需求」。

高瑜說，每次在戶外場地訓練、比賽完，都找不到廁所或只有流動廁所，「進去流動廁所，都是結果不太愉快的賭注」；盼能改善廁所、有乾淨更衣室，滿足基本需求，提供女性運動員更友善、包容的環境。

陳培瑜表示，戶外廁所設施問題，第一線球員已提出需求，運動部若補助賽事人力、獎金，但設施設備、場地卻如此不堪，要如何推動更多全民運動賽事。未來會持續與相關部會對話、監督相關進度，但若各部會未編列相關預算，「在這會期預算提案上會更加積極處理」。

出席記者會的運動部主任秘書林佩君表示，在運動平權上，不只在賽程賽制對身心特殊需求、女性、兒少都全面檢視，在場域規劃上，尤其廁所、更衣室的合理空間設置、動線規劃、隱私保護等，會與環境部、場域主管機關、地方政府進一步盤點需求，尋找合宜熱點作為示範點。

林佩君說，除現行主辦或委辦賽事已有規範外，未來針對運動部年度補助的各類體育活動，將研議把設施合理配置與友善服務正式納入「補助審查機制與標準」，建立具體評鑑依據，並落實針對身心障礙、兒少與女性等族群的平權與隱私保護。