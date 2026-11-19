育兒大禮包上周三讀通過修法，行政院人事總處19日於政院會後記者會說明，軍公教一體適用育兒假新制，國防部、教育部今天就會發布軍人、教職相關的修正規則、辦法；公務員配套法規的部分，則由銓敘部於下周（26日），將部分法規提報考試院會審查。

行政院人事總處指出，除了可由部會直接修正發布的規則、辦法之外，另外需要經過修法的部分有七案，已送立法院進行審查中，包括：公教人員保險法、公務人員任用法、公務人員考試法、軍人保險條例、志願士兵服役條例、陸海空軍軍官士官服役條例、陸海空軍軍官士官任職條例。

行政院長卓榮泰表示，《性別平等工作法》以及《就業保險法》修正草案在11月13號三讀通過，此次修法讓我國人口政策新立戰略家庭支持篇，往前邁進了一大步。

他提到，首先性工法修正部分，產假由8周修正增加為14周，這是經歷過超過40年首度對產假天數進行大幅度的修正。陪產檢及陪產假也由原本的7天增加為14天。育兒留停及育兒假的子女年齡由滿3歲前提高到滿9歲前。現行30日得依育兒理由申請，加給為60日的育兒假。

他也說，同時，就保法放寬了育嬰留職津貼的請領條件，針對雙親均領滿6個月的育嬰留職津貼，可以再各請領3個月的津貼，以促進雙親育兒分工更加地平等，達到照顧普及化的政策目標。

卓榮泰指出，政府照顧育兒勞工，同時也支持企業。這次修法增加了各種孕產假別相關假期，而雇主所增加的薪資負擔政府也給予補貼。並強化雇主辦理托育的支撐力道，給予企業租稅優惠。勞動部同步推動12歲以下子女育兒減工時的獎勵以及補助方案，帶動企業共同建構友善的職場環境。

他請勞動部儘速完成相關子法以及配套措施，並且加強宣導，確保新制能夠在2027年的1月1日上路。

卓榮泰表示，軍公教人員是國家發展的關鍵支柱，政府推動的家庭支持措施全國應一體適用，請國防部、教育部以及本院人事行政總處全力配合，儘速完成各項的法規修正，以確保對策能夠落實。

卓榮泰再次感謝朝野黨團經過多次的討論與溝通，完成此次修法，同時秉持合理、合法、合憲，也遵守財政紀律，在切實可行的前提之下，開啟兩院合作的模式與關係。盼未來共同完善各項修法，以及政、憲政的運作。