現行大型柴油車汰換減徵貨物稅，每輛最高新台幣40萬元至年底為止，行政院會今天通過貨物稅條例第12條之6修正草案，將減徵優惠延長至2030年底，且擴大適用範圍至出廠10年以上大型柴油車，估計可汰舊換新1萬6267輛大型柴油車。

根據環境部評估，大型柴油車污染排放與車齡具高度正相關，截至去年底車齡10年以上的大型柴油車仍逾12萬輛，易致空氣污染物排放顯著增加，為實現2050淨零排放，有持續並加速汰換高污染的老舊大型柴油車，藉以改善空氣品質的必要。

為改善空氣品質、鼓勵車主汰換老舊大型柴油車，行政院會今天通過財政部擬具的貨物稅條例第12條之6修正草案，延長大型柴油車汰換減徵貨物稅實施期限4年，至2030年12月31日止，並擴大適用範圍至出廠10年以上大型柴油車。

財政部估計，此波可汰舊換新1萬6267輛大型柴油車，且有助實現2050淨零排放目標，減少細懸浮微粒（PM2.5）267公噸、氮氧化物（NOx）6429公噸。財政部次長陳勇勝在記者會時表示，修法除了延長4年也擴大適用範圍，估計一年會有13億元的稅損，但也會帶動其他效益，同時也是配合2050淨零排放目標。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰會中表示，相關措施能有效降低移動污染源，擁有正面效益，草案送至立院後應積極溝通，儘速完成法定程序。