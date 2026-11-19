立法院日前三讀攸關育兒留停、延長產假等修法，明年元旦上路，勞動部今天赴行政院報告後續推動情形，並整理如何判斷產假延長與否、誰能適用新制等懶人包。行政院長卓榮泰指出，新制上路，軍公教人員一體適用，請勞動部儘速完成相關子法及配套措施，並加強多元宣導。

立法院日前三讀通過性別平等工作法與就業保險法部分條文修正，產假由8周增加為14周，陪產檢及陪產假也由原本的7日增加為14日，育兒留職停薪及育兒假的子女年齡由滿3歲前，提高至8歲以下，滿9歲前，現行30日以日育嬰留停升級加倍為60日育兒假。

就業保險法則放寬育兒留職停薪津貼的請領條件，增訂雙親均領滿6個月的育兒留職停薪津貼，可各再請領3個月的津貼。

修法增加各種孕產相關假之外，雇主增加的薪資負擔，政府將給予補貼，同時祭出企業租稅優惠，強化雇主辦理托育的支持力道，給予企業租稅優惠。勞動部也推動12歲以下子女育兒減工時的獎勵及補助方案。

勞動部今天赴行政院報告時「性別平等工作法及就業保險法三讀後新制內容」，有關新制上路前後，如何判斷可以請幾天產假、陪產（檢）假？勞動部說，只要符合受僱者產假、陪產檢及陪產假還沒請完，請求權區間跨越明年1月1日兩項要件，即可在明年自動延長為14周產假、14日陪產檢及陪產假。

此外，新制上路前後，如何判斷可否請育兒假或育兒留職停薪？勞動部說，只要符合受僱者2年育嬰留職停薪期間還沒請完，以及新制上路時子女為8歲以下、未滿9歲，即可在116年1月1日起請60日育兒假及育兒留職停薪。

針對新制上路前後，誰能適用育兒留停津貼6+3個月規定？勞動部表示，只要符合三項要件，包括受僱者為就保被保險人、就保年資合計滿6個月以上，雙親於新規定實施前或實施後，均領滿6個月的育兒留停津貼，及新制上路後，在子女滿9歲前，2年育兒留停還沒請完，即可在116年1月1日起適用育兒留停津貼6+3個月規定。

勞動部說，相關子法修訂、獎勵及配套將於12月下旬陸續提出，確保如期上路。

針對軍公教人員是否適用，卓榮泰說，軍公教人員是國家發展的關鍵支柱，政府推動的家庭支持措施，全國人民一體適用；人事行政總處補充，公務人員留職停薪辦法及公務人員請假規則，將於11月26日提報考試院會審議，通過後將會銜行政院如期實施，國防部及教育部均配合辦理。