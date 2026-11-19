近日水庫設置太陽能光電板議題延燒，桃園市副市長蘇俊賓在臉書發文表示，光電是能源政策重要一環，問題不在光電板，而是過去推動時缺乏全生命周期成本及環境代價評估。桃園已拒絕在埤塘及石門水庫覆蓋光電，他更示警，未來數千萬片光電板將陸續退役，現行回收費率、清運門檻及天災應變機制仍有不足，若業者責任未釐清，最後恐由全民買單。

蘇俊賓表示，太陽能光電仍有重要價值，但過去政策訂出總量目標後便急著往前衝，不肖業者進場、災害應變問題浮現，不適合設置光電的場域也一再引發爭議。如此大規模的能源政策未執行政策環境影響評估，地區性建設也缺乏針對環境敏感區的完整規範，各開發案化整為零，最後卻累積成龐大規模。

蘇俊賓指出，截至2026年5月，全台太陽光電累計裝置容量約1萬5179.45MW，折合約5059.8萬片模組、總重量約101.2萬公噸，若要求地方政府全盤接收這種政策推動模式，「本身就是一個災難」。

蘇俊賓表示，以桃園為例，約3000口埤塘過去也曾被賦予設置光電的任務，但埤塘不僅是高密度都市開發的緩衝及生態跳島，在全球暖化及都市熱島效應下，也提供水環境、潛在風廊，更是桃園重要文化景觀。若覆蓋光電板後失去這些功能，「得與失，精算之後恐怕是划不來」。

蘇俊賓指出，張善政上任第1年，市府即通盤檢討政策，決定拒絕埤塘覆蓋光電，石門水庫亦然。這並非將太陽能光電汙名化，而是光電一定要選對場域，也必須精算設置後的環境代價。

蘇俊賓表示，相較水庫光電，他更憂心未來廢光電板處理問題。廢棄物清理法今年6月16日三讀通過，增訂經中央指定的再生能源發電設備使用後廢棄物為應回收廢棄物，但目前指定公告程序尚未完成，相關費率也尚待訂定。

蘇俊賓指出，現行制度向申請設備登記或更換者徵收每kW 1000元模組回收費，但依市府調查，實際清理成本每kW約1290元至1419元，已有落差。另PVIS清運機制對未滿20年即因故障、災損提前汰換的光電板仍有制度缺口；1kW以下及部分自發自用案場未完整納管，大型颱風、豪雨造成光電板集中損壞的風險也缺乏調節機制。

蘇俊賓表示，太陽光電模組使用年限約20至30年，預估2040年至2044年進入汰換高峰，平均每年可能排出約640萬片、12.95萬公噸廢光電板。若完整生命周期制度尚未建立，就持續在不同場域大規模推動，後續成本及責任將非常可觀，「如果該由業者承擔的責任沒有設計清楚，最後一定還是全民買單」。