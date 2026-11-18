青年思潮今與3校開記者會，公布逾1000名租屋經驗調查，8成學生房租占比逾生活費的3分之1，領取租補者卻僅有4成，6成原因在於房東，憂心擔心申請後被漲租；另調查也發現，包租代管月租比屋主直租高出4分之1，認為政府應推出公部門直營，設定租金上限。國土署回應，內政部目前正積極推動租賃條例修法，將對房東限制房客申請租補訂定罰則。

國土署表示，依現行定型化契約規定，房東不得在租約中限制房客申請租金補貼，符合資格的學生可自行申請，無須取得房東同意；此外，內政部目前正積極推動租賃條例修法，將對房東限制房客申請租金補貼等合法權益違規行為訂定罰則，保障在外租屋學生的居住權益。

國土署指出，內政部將持續與教育部、地方政府地政局處合作，就「學生租屋」應注意事項加強宣導，讓在外租屋學生知道「租屋應有權益」及「遭遇租賃糾紛時如何解決及救濟途徑」，把關在外居住安全。未來也將持續檢討各地租金水準及相關評定機制，讓政策更符合各地租屋市場實際情況，保障學生居住權益。

至於租賃條例「保障3年租期」及「限制續約租金漲幅」修法方向，由於各界對於相關措施是否影響房東出租意願、租屋供給及市場租金，仍有不同意見，內政部將持續與各界溝通尋求共識。

國土署說，社宅包租代管是依據「住宅法」第19條，由地方政府或國家住都中心委託租賃住宅服務業者媒合民間住宅，並對受託業者進行履約管理，確保服務品質及租金符合相關規定。政府同步提供修繕費、保險費、公證費等補助及稅賦優惠，由業者免費提供專業租屋管理與修繕服務，讓租賃的學生享有更好的居住品質。