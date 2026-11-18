青年組織今天公布調查，台大、政大、台師大學生校外租屋，僅有4成領到租屋補助，主因是房東不允許申請。內政部國土署表示，內政部積極推動租賃條例修法，將對房東限制房客申請租金補貼等違規行為訂定罰則，保障租屋學生權益。

青年思潮、台大租客平台以及台灣大學、政治大學、台灣師範大學3校學生會今天在立法院舉行記者會，收集3校超過1000名學生的租屋經驗調查顯示，台大、政大、台師大學生校外租屋月租金的中位數達新台幣1萬元，超過生活費1/3的可負擔標準，僅有4成領到租屋補助，主因是房東不允許申請。

內政部國土署透過新聞稿表示，依現行定型化契約規定，房東不得在租約中限制房客申請租金補貼，符合資格的學生可自行提出申請，無須取得房東同意，內政部目前正積極推動租賃條例修法，將對房東限制房客申請租金補貼等合法權益的違規行為訂定罰則，進一步保障在外租屋學生的居住權益。

國土署指出，內政部將持續與教育部、地方政府地政局處合作，就「學生租屋」應注意事項加強宣導，讓在外租屋學生知道「租屋應有權益」及「遭遇租賃糾紛時如何解決及救濟途徑」，把關在外居住安全；未來也將持續檢討各地租金水準及相關評定機制，讓政策更符合各地租屋市場實際情況，保障學生居住權益。

至於租賃條例「保障3年租期」及「限制續約租金漲幅」修法方向，國土署提到，由於各界對於相關措施是否影響房東出租意願、租屋供給及市場租金，仍有不同意見，內政部將持續與各界溝通尋求共識。

國土署說明，社宅包租代管是依據「住宅法」第19條由地方政府或國家住宅及都市更新中心委託租賃住宅服務業者媒合民間住宅，並對受託業者進行履約管理，確保服務品質及租金符合相關規定；政府同步提供修繕費、保險費、公證費等補助及稅賦優惠，由業者免費提供專業租屋管理與修繕服務，讓租賃的學生享有更好的居住品質。