AI時代，資訊與技術的更迭速度前所未有，不少上班族發現，過去所學未必足以應付眼前的任務。根據人力銀行《2026職場學用落差現況調查》，高達56.2%上班族曾遭遇學用不符，其中67.1%選擇「自學」； PwC發布的《2026年全球勞動力希望與恐懼調查》亦顯示，近九成受訪員工過去一年曾在工作中運用新技能，64%明確表達需要學習新工具與技術。不難發現，終身學習已從加分選項躍升為職涯標配。

下班通勤累、自學陷阱多？在職進修的兩難新解方

只是，當生成式AI讓人人都能秒速查資料、生成摘要，上班族的焦慮卻不減反增，這是為什麼？臺灣大學（以下簡稱臺大）資訊管理學系暨研究所副教授暨臺大進修推廣學院副院長孔令傑一針見血地說：「AI不是只有你能用，你的同事、對手全都能用。想在職場拉開差距，關鍵不在於用了多少工具、取得多少資訊，而是有沒有一套判斷資訊品質的體系，能把知識轉化為職場決策力。」

「以申請留學為例，不請顧問、不請代辦，什麼都自己摸索，就是拿時間換錢；但在對你特別重要的事情上，拿錢換時間才能換到獨特性」，孔令傑分享在職者為什麼選擇付費進修的洞察。 圖／記者王聰賢 攝影

過去，在職者多選擇實體進修班，但固定的上課時間、地點與通勤成本，對白天高強度工作、晚上還要照顧家庭的上班族而言，幾乎是對持續性的考驗；孔令傑直言：「上班族經過一整天工作後，拖著疲憊的身體去教室，一不小心打瞌睡就錯過關鍵內容，想補也補不回來。」

選擇自學的人，踩到的坑則更為隱蔽。孔令傑以數據分析為例指出，當A建議先學統計，Ｂ主張直接學機器學習，缺乏知識體系的初學者往往會無所適從，加上許多網路影片為了在15分鐘內博人眼球，常過度簡化甚至誇大，缺乏基礎的自學者根本無力辨別真偽。

長年深耕成人教育的臺大進修推廣學院也觀察到此兩難，孔令傑說：「數位學習模式對下班時間不固定或需照顧家庭者極為友善，學院進一步創建數位學習平臺【智匯網】，將經實體教學檢驗的權威知識轉化為打破時空限制的數位課程，讓忙碌上班族可在手機、平板隨時觀看，讓通勤與午休空檔都成為自我升級的時刻，甚至只用語音聆聽，就能完成一段有結構的學習。」

免費影音看不完，但真正的「乾貨」往往不在公開平臺

如今YouTube看不完、Podcast聽不完，連臺大開放式課程NTU OCW都免費供人取用，為什麼還要在臺大【智匯網】花錢買課？孔令傑直率地回答：「假設我有一招獨門絕技，聽了就會賺錢，我怎麼可能放在YouTube給全世界看！真正厲害的『乾貨』，一定會放在付費與封閉型課程裡，這才符合常理。」

除了講師意願，智慧財產權授權更是現實關卡。涉及真實企業數據、營運案例與敏感商業議題的教材，不可能免費公開；唯有付費封閉平臺，才能合法保護企業機密，端出真正高含金量的實戰內容。

以孔令傑親授的《數據分析與商業決策：敘述性分析》為例，課程直指企業最常見的決策陷阱：只看平均數。他解釋：「當門市顧客平均等待時間從18分鐘縮短至14分鐘，所有人都鼓掌叫好，但這不代表等待超過30分鐘的那群客人問題被解決了。」因此，他在課程中特別教導學員結合中位數、箱型圖、PR值與離群值來觀察整體分佈，把統計工具精準連結到真實商業情境。

「這就像學做麵包。一個從未做過麵包的人，直接上YouTube亂看影片極易失敗；最佳的路徑是先花四個星期上系統化基礎課建立知識體系，之後再利用YouTube或AI進行碎片化擴充，這才是最具效率的學習模式」，孔令傑說。

孔令傑坦言：「想知道單一片段資訊去網路上查就好，但想學一套真正的知識，起碼前幾次學習需要一個體系。」 圖／記者王聰賢 攝影

不必從零開始、也不必一次投入？學習可以這樣「組」起來！

臺大【智匯網】採單元制、短時數的模組化課程，學員可以從一個問題、一項能力開始，逐步組合自己的學習路徑。

舉例來說，只需72分鐘，就能修讀由臺大中文系趙飛鵬教授主講的《商道的典範》，從《史記》中的範蠡、子貢等案例汲取深厚的商業格局與倫理思維；或125分鐘選修傅皓政教授的《邏輯思考力》，釐清語言歧義、建立職場溝通與邏輯判斷基礎，適合希望利用零碎時間接觸新主題的人。

剛升任管理職、希望找到一套萬用管理公式者，則可從臺大商學研究所朱文儀教授的《什麼是管理》著手，再依需求選修《規劃與管理》、《組織與變革》、《激勵與領導》、《管理與環境》等系列課程，先針對明確需求投入，不必一下子被整套課程綁住。

擔心無基礎又想跨領域學習者，在臺大【智匯網】也能找到合適課程。例如孔令傑開設的《用Python做商管程式設計》系列並非培訓工程師，而是專為商管背景者建立運算思維；他笑說：「商管人學Python，就像學會計或法律，不是要搶對方飯碗，而是能進行跨部門對話；當你懂程式邏輯，資訊部門覺得你是『自己人』，溝通自然無往不利。」

線上課程也能成為正式學習的起點。例如《認識四大財務報表》、《財務比率分析》等皆是管理課程的預修內容，讓學員以低成本「試水溫」，確認興趣與方向後，再決定是否投入時間完整學習。

孔令傑坦言：「很多人在入門前，根本分不清自己需要的是『財務管理』還是『財務報表分析』。預修課讓你先輕量熱身、探索方向，避免盲目報名後的資源浪費。」

AI變革巨浪將於2.56年後來臨，你已經準備好了嗎？

日前，哈佛學者Doug Elmendorf預警AI將對數百萬工作產生深遠衝擊；臺北市勞動局《2026上班族AI焦慮與職涯準備調查》則顯示，上班族對工作遭AI取代的擔憂程度高達6.29分（滿分10分），並預估平均2.56年內，工作內容就會出現明顯改變！面對迫在眉睫的職場變革，我們該如何準備？

「職場人必須將重心從單純的手藝與技能，轉向品味（sense）的培養。」孔令傑剖析，業界講師擅長教人「怎麼做事情」，但寫文案、寫基礎程式等單純技能極易被AI取代；而頂尖學者因研究過無數企業的興衰，擅長教人「怎麼看事情」，正是引導AI高效協作的核心品味。

面對AI帶來的巨浪衝擊，孔令傑認為：「AI會消滅許多只有單一技能的人，但只要你具備『品味』，就能指揮AI為你工作。」 圖／記者王聰賢 攝影

孔令傑由衷地說：「能持續享受時代紅利者，往往是紮實學習過，現在才有能力從碎片裡組織出自己的體系。」當終身學習已是不可逆的趨勢，與其在資訊洪流中隨波焦慮，不如從臺大【智匯網】開始主動組裝屬於你的學習路徑，在變革巨浪席捲前，為自己築起AI無法取代的職涯護城河。

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