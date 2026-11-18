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老宅延壽計畫能否延續 內政部研議爭取
內政部先前推出為期3年的老宅延壽機能復新計畫，有立委關心是否將有下一期，內政部表示，將研議有無爭取特別預算的空間，再報行政院，會盡量爭取計畫延續。
立法院內政委員會今天處理115年度中央政府總預算有關內政部主管預算凍結書面報告等26案。
其中，民進黨立委黃捷關切老宅延壽機能復新計畫未來能否延續，以及是否會放寬申請條件並提高補助金額。內政部長劉世芳表示，此次新台幣50億元特別預算已大致分配，未來會研議看是否有爭取特別預算的空間，並報行政院，會盡量爭取計畫延續。
國民黨立委張智倫也關心，未來是否會將有外牆剝落、漏水等問題的較高樓層老舊建物也納入計畫。
內政部國土署署長蔡長展說明，現行特別預算適用於4至6樓老舊建物，更高樓層的案件未來會進行評估。
老宅延壽機能復新計畫（114-116年）是針對全國屋齡30年（含）以上的4至6層樓公寓或6層樓以下透天住宅，提供室外及室內修繕補助。內政部10月下旬時表示，該計畫全台已受理案件1359件。
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