我國力推無人機非紅供應鏈，亞拓科技爆出涉嫌使用中國大陸製零件，組裝無人機後投標軍方採購案。國民黨立委王鴻薇今質詢指出，內政部移民署、警政署向亞拓科技實際控制的另外兩家採購無人機，質疑陸軍6月早就解約，內政部到現在還沒動作。內政部表示，移民署、警政署正朝解約處理。

王鴻薇今在立法院內政委員會質詢說，亞拓科技的無人機爆出使用中國大陸的晶片，經地檢署調查，這家亞拓科技的負責人，也同時是正制精密及速源科技實際負責人，代表現在無人機有很多亂象，有可能是不同公司，卻都是同一套人員執行。

王鴻薇說，陸軍八軍團有向正制精密採購，因為爆使用中國大陸的晶片，今年6月已經解約；而內政部移民署今年向速源科技採購遙控無人機、警政署保二則向正制精密採購訓練及測驗用無人機，是否比照陸軍解約？

劉世芳說，亞拓科技自己違反採購合約，目前正在清查並由地政司全權處理。地政司長林家正答詢說，初步掌握有32架買到亞拓的無人機，國家公園署、警大都已經停用，另外移民署有30架是速源科技投標，契約已經要求不能交付亞拓的無人機，今年度合約都還在採購當中，還沒有驗收。

王鴻薇質疑，陸軍直接向正制精密解約，為何內政部不直接解約？難道是給業者補考機會？林家正解釋，依採購法可以要求廠商不能提供紅色供應鏈，亞拓就不能交貨，要找其他廠牌。

劉世芳強調，內政部標準跟國防部一樣，如果有涉及紅色供應鏈就會以解約為方向。林家正補充，移民署、警政署要朝解約處理。王鴻薇認為，內政部應針對無人機亂象制定SOP，比如有一家公司出現問題如何快速因應，不然陸軍6月都解約了，內政部11月才研擬解約，劉世芳承諾會再精進相關SOP。