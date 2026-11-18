針對水庫裝設光電板，環境部長彭啓明今上午表示，目前並未發現水質受影響，且光電板非有害廢棄物，若要開發環境部一定會密切注意。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，彭啓明怎可睜眼說瞎話？國際上已經有相關研究提出警訊，環境部不應忽視風險，不能欺騙人民。

彭啓明上午出席立法院社福及衛環委員會處理115年度中央政府總預算決議有關環境部主管預算凍結報告案110案。他表示，水庫光電板在去年已討論很多，甚至環境部在立法院委員會中還特別做過專案報告，目前環境部的立場是會嚴密監控水質，到目前為止水質沒有受到影響，光電板並非有害廢棄物，未來若開發要特別注意。

許宇甄說，荷蘭有一項研究發現，當地飲用水庫設置浮動式太陽能光電系統後，水下生態出現明顯變化。不僅原生植物大量減少，光電板下方更滋生大量可能產生毒素的藍綠菌，覆蓋率高達90%。

許宇甄表示，彭啓明怎麼可以睜眼說瞎話？不能拿這些數據就宣稱光電板沒有問題。國際上已經有相關研究提出警訊，環境部不應再忽視這些風險，更不能欺騙人民。