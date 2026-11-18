烏山頭水庫太陽光電板成選戰攻防話題，台南市經發局表示，水庫設置水域型太陽光電並非烏山頭水庫首例，全台早在2017年就有水庫完成水域型光電系統，至今包括高雄阿公店、寶山第二、金門金湖、高雄鳳山及台南烏山頭等5座水庫陸續設置，其中烏山頭水庫直到2022年5月23日才併聯啟用。

至於烏山頭既有光電設施後續處置，因涉及中央主管機關及契約權責，市府將持續向中央反映地方意見，並落實水質監測及資訊公開。

經發局指出，參考歐盟、美國、日本等國家再生能源發展趨勢，國內陸續推動水庫水域型太陽光電設置。依時間序，2017年6月26日高雄阿公店水庫率先招標並併聯發電，成為全台首座完工啟用的水庫水域型太陽光電系統；2018年3月7日新竹寶山第二水庫掛表發電，為北台灣水庫首例，同年4月30日金門金湖水庫也併聯發電。

後續高雄鳳山水庫於2020年12月21日啟用，台南烏山頭水庫則於2022年5月23日併聯啟用，並非全台第一座設置水域型太陽光電系統的水庫。

市府列出國內水庫建置太陽光電系統的先後時序為：

1.2017年6月26日高雄「阿公店水庫」，由水利署進行全台首座水庫水上太陽能發電站的招標，並正式併聯發電，為台灣第一處完工啟用的水庫水域型太陽能發電系統。

2.為2018年3月7日新竹寶山第二水庫掛表發電，是北台灣水庫的首例。

3.2018年4月30日金門的金湖水庫併聯發電

4.為高雄鳳山水庫（2020年12月21日啟用）

5.台南烏山頭水庫（2022年5月23日併聯啟用） ，陸續依法在不影響水質與結構安全的原則下完成設置。

經發局表示，各水庫光電系統均應依循相關建置標準，在不影響水質及水庫結構安全的原則下設置，並遵守水庫蓄水、供水等管理規定。水庫原水也須經過篩選、過濾等多道淨水程序，才能轉為民生用水，並非直接取用水庫水飲用。

至於烏山頭水庫既有光電設施後續處置，經發局表示，水庫場域及光電契約由中央相關機關管理，應依相關法令及契約規定辦理。市府將持續反映地方意見，並與中央共同落實水質監測、設施維護及資訊公開，以保障市民用水安全。

烏山頭水庫光電設施，在2018年立委選舉曾成為話題，2025年再被提起，台南市府先前曾發新聞稿說明表示，該案配合行政院太陽光電2年期推動計畫，由經濟部水利署列管、嘉南農田水利會招標，設置容量約13MW，面積占水庫面積1.3%，光電板清洗僅能使用清水。

市府指出，環境部透過全國環境水質監測資訊網公開水質資料，光電設置前後實測均未發現水質受到影響，水庫原水及淨水水質均符合國家標準。水利局表示，水面型光電板以浮筒承載，不直接接觸水面，浮筒採高密度聚乙烯（HDPE）材質，具有耐酸鹼、抗紫外線、抗氧化及抗溶出等特性。

水利局引述水利署水利規畫試驗所研究指出，水面型光電不會對水庫水質造成汙染，還可遮蔽陽光、減少水面蒸發及藻類孳生，降低水質優養化風險。台北市自來水事業長興淨水場也於2018年設置池頂太陽能板，透過雨水沖刷或自來水清洗，改善陽光直射造成的藻類增生問題，水質持續符合標準。