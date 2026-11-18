第廿五屆卓越新聞獎昨揭曉，聯合報地方社會中心以「洪水之後－花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決關鍵七十二小時」獲突發新聞獎。評審肯定採訪團隊在災後卅分鐘即啟動報導，文字輔以影像多元呈現，給讀者歷歷在目的現場感，整體表現快速且完整。

卓越新聞獎邁入第廿五年，每年鼓勵優秀的新聞作品。今年十七個獎項共七七○件作品報名，九十四件入選，昨下午在松菸誠品發布得獎名單。

去年九月廿三日發生的花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決是國內大事件，這次各類別入圍作品有不少以洪災為主題。聯合報地方社會中心記者王燕華、王思慧、林佳彣、翁至成、張策，災後第一時間馳赴現場，從多元角度深入採訪，完整呈現災民、家屬、部落族人、救災團隊心聲。

評審肯定採訪團隊在突發事件後第一時間快速掌握、報導，陸續輔以卅張影像，有歷歷在目的現場感；現場災民、救災、志工故事皆有第一手報導，也有中央與地方等相關單位互槓的多方呈現，經由五位記者報導與爬梳，結合網路與平面新聞，整體表現快速且完整。

聯合報北宜花特派員李承穎代表受獎。王思慧致詞表示，馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水重創花蓮光復，面對突如其來的災難，當時第一時間趕赴現場，只希望盡快將災情、救援進度及災民處境傳遞出去；採訪過程中，感受災民失去親人的悲痛，也看見各界投入救災的身影，深刻感受到新聞工作者記錄真相、傳遞資訊的責任。

她感謝所有第一線奔波、幕後支援的同事共同努力，以及評審鼓勵，未來將帶著這份責任與初衷，持續深入現場，讓新聞發揮應有的力量。