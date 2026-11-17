第25屆卓越新聞獎今天舉行頒獎典禮，攝影記者謝三泰獲頒特殊貢獻獎。謝三泰表示，「攝影是我終生志業，到現在還沒有停過」。

「我今年68歲！」謝三泰致詞時自報年齡，引來全場笑聲。他回顧自己長達40年的新聞攝影之路，從貧窮小鎮拍到新聞現場，想到少年時覺得日子很苦，父母卻回他「再苦也沒有我們以前的苦」，心中覺得存疑，於是在退伍前買了一套「台灣日治時期文學叢書」，想了解父母以前的生活，才發現台灣有這麼多故事；退伍後又接觸新聞攝影及相關書籍，從此迷上相機，也愛上攝影。

謝三泰也提到他曾為了拍照而開計程車，因緣際會接送當時任職於媒體的詩人向陽，兩人相談甚歡，他也因此在向陽的推薦下，拿著自己的作品到「自立晚報」應徵並獲錄用，從此展開新聞攝影生涯。

謝三泰提到1990年代他在新聞線上接觸到許多政治受難者，並為他們拍攝肖像，共拍了80多位，這項計畫後來因故中止，直到千禧年後才又重新投入；此外他和許多年輕後輩接觸，重回新聞現場，也了解到年輕一輩拍攝及處理議題的方式。

卓越新聞獎基金會董事長蘇正平致詞表示，現在媒體工作環境越來越困難，「特別是在AI時代，大家都看不透未來的出口在哪裡，但只要社會需要好的新聞資訊、需要好的記者，媒體也願意提供空間，讓記者做好工作、讓好作品持續出現，卓越新聞獎就會繼續陪伴大家」。

本屆評審團主席劉蕙苓致詞表示，每個時代都有不同挑戰，現今的新聞工作者與戒嚴時代的前輩，面對的課題雖不同，但同樣是「不畏風雨迎接挑戰，用心查證持續追問的一群人」，她感謝新聞同業「在這麼艱困的環境當中，還持續堅守崗位」，並願意發掘事實、守護真相。