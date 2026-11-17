基隆捷運三市攜手開工。 圖／新北市政府捷運工程局提供

北北基軌道路網迎來歷史性大邁進！串聯基隆、新北及臺北三大都市的基隆捷運，今(17)日正式開工，新北市長侯友宜偕同基隆市長謝國樑及臺北市副市長張溫德共同出席，展現三市跨域合作的強烈決心，也宣告基隆捷運主體工程動工，邁入全面實質建設的新里程碑，攜手合作、全力朝2033年完工目標前進。

北北基攜手拚2033完工。 圖／新北市政府捷運工程局提供

新北市長侯友宜指出，2020年四首長會議中，由新北市主動承擔、優先推動整合路網的第一棒捷運汐東線，並確認基隆捷運與汐東線共軌共線。2024年1月行政院核定綜合規劃報告時，指定由新北接手基隆捷運的興建與營運重任，新北市府團隊立即於同年12月將工程經費提報中央審議，歷經1年10個月的努力，中央於2026年10月13日正式核定。為了縮短時程，團隊採取「四大優先」策略推進，才讓「機電系統及軌道工程」及「地下段統包工程」能即早開工、「先期工程」施工進度超前、「高架段細部設計」正進行期末報告，明年2月將啟動工程招標作業。

基隆捷運開工祈福。 圖／新北市政府捷運工程局提供

市長侯友宜表示，基隆捷運機電系統、地下段土建統包工程開工，象徵捷運主體工程進入實質建設階段。基隆捷運橫跨三市，全長15.6公里，共設置13座車站，並與汐止東湖線、臺北市民生線整合，採CBTC號誌系統「一車到底」，旅客免換車，就可從基隆八堵直達南港或大稻埕，還能「9站7線轉乘」，包含轉乘高鐵南港站（SB31）、臺鐵汐科站與八堵站與南港站（SB14、SB22、SB31）、板南線南港站與南港展覽館站（SB31、SB32）、文湖線中山國中站與東湖站（SB04、SB10）、環狀線東環段Y35站（SB07）、中和新蘆線行天宮站（SB03）及淡水信義線雙連站（SB02）。

三市共同推動基隆捷運。 圖／新北市政府捷運工程局提供

侯友宜市長詳細說明，基隆捷運機電系統統包工程及地下段SB32-SB33站統包工程今日一起開工，都是基隆捷運的工程要徑，肩負起串連板南線及銜接汐東捷運的關鍵角色。

基隆捷運SB18站模擬圖。 圖／新北市政府捷運工程局提供

新北捷運工程局長李政安補充，北北基攜手，全力推動基隆捷運，目標2033年完工，而通車後尖峰班距約為3分45秒，每小時單向運能可達1萬人次，對比臺鐵平均班距約10至15分鐘，大幅縮短乘客等待時間，能有效紓解基隆與南港間長年的通勤壅塞困難，未來旅運量提升，系統還可以縮短班距到1分45秒，同時為北北基打造高效率的綠能軌道廊帶。