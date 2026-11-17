第25屆卓越新聞獎今天頒獎，聯合報地方社會中心以「洪水之後－花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決關鍵72小時」獲得突發新聞獎。評審肯定採訪團隊在災後30分鐘即時啟動報導，文字輔以影像多方呈現，給讀者歷歷在目的現場感，整體表現快速且完整。

卓越新聞獎邁入第25年，每年鼓勵優秀的新聞作品。今年17個獎項共770件作品報名，94件入選，今天下午在松菸誠品揭曉得獎者。

去年9月23日發生的花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件是國內大事件，這次各類別入圍作品有不少以洪災為主題。聯合報系地方社會中心記者王燕華、王思慧、林佳彣、翁至成、張策，災後第一時間馳赴現場，從多元角度深入採訪，完整呈現災民、家屬、部落族人、救災團隊心聲。

評審肯定採訪團隊在突發事件後30分鐘即啟動報導，第一時間快速掌握，並陸續輔以30張影像，有歷歷在目的現場感；現場災民、救災、志工故事皆有第一手報導，也有中央與地方等相關單位互槓的多方呈現，經由5位記者報導與爬梳，結合網路與平面新聞，整體表現快速且完整。

聯合報北宜花特派員李承穎代表受獎。王思慧致詞表示，馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水重創花蓮光復，面對突如其來的災難，當時第一時間趕赴現場，只希望盡快將災情、救援進度及災民處境傳遞出去。採訪過程中，聽見災民失去親人的悲痛，也看見各界投入救災的身影，更深刻感受到新聞工作者記錄真相、傳遞資訊的責任。

她感謝所有在第一線奔波、幕後支援的同事共同努力，以及評審鼓勵，未來將帶著這份責任與初衷，持續深入現場，記錄重要事件，讓新聞發揮應有的力量。

第25屆卓越新聞獎下午在誠品松菸舉行，聯合報以「洪水之後—花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決關鍵72小時」榮獲突發新聞類獎項。記者鄭超文／攝影