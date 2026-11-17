一片光電板能發多少電，算得出來。供應幾百萬人用水的翡翠水庫，若出了問題，替代水源在哪裡？

經濟部水利署二○二二年至二○二四年連續三年發函，要求台北市政府盤點可設置光電的面積與容量，無法設置也須說明理由；市府則三度回覆翡翠水庫不宜設置。水利署說明，盤點並非要求設置，調查已結束，翡翠水庫目前沒有設置計畫，後續以水庫水域外場址為推動重點。

既然要求具體填報，選址標準更應事先說清楚。翡翠水庫未設水面光電，台南烏山頭、高雄阿公店水庫則已有部分水面設置光電板，呈現不同的管理選擇。各水庫條件雖不同，主政者都應以民眾健康與供水安全為優先，將水源保護落實於選址與管理。

陽光、空氣和水，人離不開，其他生物也一樣。水庫供應民生用水，也是魚類與水生生物的棲地。好山好水是多年保育與管理的成果，不應只因水面寬廣，就被當成發電的閒置空間。水庫的供水、生態與景觀價值，不能只用發電收益衡量。

民眾擔心光電板汙染水質，應以科學資料釐清。環境部對丹娜絲颱風受災案場的水質抽驗，未發現可歸因於破損光電板的重金屬汙染跡象，這項結果應予尊重。但短期抽驗未見上述汙染，不代表長期設置的風險已獲完整評估。遮光如何影響魚群？設備老化、維修及災後清理是否干擾取水？都須納入考量。

二○二五年七月，丹娜絲颱風造成嘉義新塭滯洪池光電案場受損。據能源署說明，部分浮台下方錨定系統因瞬間強風斷裂。若類似災損發生在供水水庫，清理機具從哪裡來？多久能清完？費用誰出？期間如何維持供水？不能等出事後才找答案。

基於水源保護、生態維護與災後清理的考量，建議將水庫水面排除在新增光電場址之外，尤其供應飲用水的水庫，更應以水源安全為優先。既有案場則應公開水質與生態監測結果，備妥災後清理計畫，確保拆除、回收及復原費用有足額保障，避免業者停業後由全民承擔。

要找地方發電，不妨先抬頭看。政府可從公有建築、學校及工廠屋頂做起，逐年公布「屋頂光電進度表」，列出可用面積、預估發電量與併網時程。卡在結構補強、產權協調或併網的，也應列明處理進度。相鄰學校與公有建築可合併評估、共同招標，減少採購與維護負擔。

老舊公寓若有違規頂加，可將依法拆除、防水整修與光電設置一併評估，在符合結構、消防安全與合法程序的前提下，改善居住品質及街景。地面型光電則應優先評估已開發土地，避開濕地與重要棲地，兼顧居民用水及漁民生計。

綠能的環保價值，應從選址、施工一路落實到回收。颱風過後，民眾最在意的，是打開水龍頭還有沒有水。下次盤點光電場址，應先從城市屋頂算起，讓水庫守好供水本務，把好山好水留給下一代。