國民黨立委林沛祥今天質詢關切老舊漁船收購進度與預算編列情況。農業部長陳駿季說，原本每年編列新台幣5000萬元預算確實不足，已經重新盤點需求，會持續爭取有系統的收購，並已在研議直接收購天災受損船，擬以專案處理。

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委林沛祥質詢指出，中央政府推動老舊漁船收購，原本是為了要淘汰老舊破損不能使用的漁船，改善漁港環境，把空間留給實際上可以運作的漁船，但是很多民眾雖然已經依照規定完成登記，漁船卻遲遲沒有被收購。

林沛祥表示，去年全台203艘登記，但每年編列收購的預算僅約5000萬元，是否真的足夠收購令人質疑。

林沛祥認為，農業部漁業署應全面盤點全台有多少艘長期滯港的老舊漁船；漁業署也應盤點有多少已經登記、符合條件但還在等待的漁船；並應該依照實際需求編列預算、提出收購時程。

對此，陳駿季表示，老舊漁船收購在民國112年到113年間，漁民大都沒什麼興趣、以觀望居多，直到114到115年下半年，才開始覺得想要去做，所以在時間差轉變下，原本每年5000萬元確實已經不夠。

陳駿季說，已經重新盤點需求，預計會跟行政院爭取有系統的收購計畫；不過，收購後還要考慮解體是否有量能，否則漁船還是持續放在港口，因此搭配進入解體工廠順暢度也要考慮。此外，收購也有優先順序，主要先針對會影響沿近海生態的流刺網與拖網漁船。

至於因天然災害受損的漁船，是否可以直接收購，陳駿季說，農業部已經在研議，認為應該可行，因為一般漁船收購前還可以繼續捕撈，但損壞的船已經不能用了，應該及時收購，因此未來擬專案處理。