副總統蕭美琴17日出席「卓越新聞獎25周年慶祝酒會」。她表示，面對社群演算法、錯假訊息及生成式AI帶來的挑戰，社會更需要專業、獨立且值得信賴的新聞報導。新聞自由不僅是民主的基石，更是捍衛台灣民主體制的第一道防線。

聯合報執行董事項國寧、魏明光基金委員會委員鄭瑞城等，皆出席活動。蕭美琴致詞表示，很榮幸代表總統出席活動，和大家一起慶祝卓越新聞獎25周年，祝福卓新獎25歲生日快樂。

稍早她聽了卓越新聞獎基金會董事長蘇正平談到25年前創立基金會及促成獨立設獎的故事，她感謝有大家的遠見和堅持，台灣才會有這樣跨越四分之一世紀、而且最具公信力及代表性的新聞專業獎項，呈現出媒體的專業使命感和溫度。

蕭美琴提到，回顧卓新獎成立這25年，也正是台灣社會走向更開放、多元、進步，以及民主制度更深化的軌跡。25年前，政府主動放手，讓官方的新聞獎項畫下句點，轉而交由民間成立獨立的基金會。

她指出，這是台灣新聞自由的重要里程碑，因為健全的民主，絕對離不開客觀的監督。政府退居幕後，將評選的空間還給民間，就是要向世界證明，台灣的民主韌性是建立在一個能夠揭露真相、檢驗權力的自由新聞體系之上。

蕭美琴說，這25年來，卓新獎陪伴台灣新聞界持續成長，遭遇許多新挑戰，也記錄許多關鍵時刻。

比如從國際事件到國家重大政策，到揭發社會不正義的調查報導，還有在地多元族群與文化的創新故事。她認為，新聞工作者堅守在最前線，把最真實的第一手資訊帶到民眾眼前。一方面讓國人更加認識自己的土地，另一方面也讓國際透過在地媒體的視角認識台灣。

蕭美琴提到，稍早參觀了25周年特展，主題是「看見好新聞」。看到許多跨世代的新聞人多年來在採訪背後的掙扎、拉扯與勇氣，令人深受感動。還有在台灣發生災難時，新聞除了如實播報災難，也呈現人民溫暖與互助的精神。

她說，而台灣榮耀與成功的時刻，新聞媒體也以不同的視角，呈現背後經歷的挫折與打拚的精神，這些故事都令人感動且激勵人心。

蕭美琴指出，當前的媒體環境面臨很大的挑戰，如同台灣許多產業在科技發展之下，迎來新的機會，同時也面臨困境與挑戰。

她舉例，包括社群演算法決定大眾接受資訊與知識的內容、假訊息氾濫，以及生成式AI帶來的報導倫理考驗，都是媒體產業除了經營與生存之外，必須面對的新課題，也是國際媒體專業人士持續來台交流與探討的議題。

蕭美琴認為，在資訊碎片化的時代，社會更需要專業、獨立、值得信賴且完整的新聞報導。新聞自由不僅是民主的基石，更是面對認知作戰及錯假訊息威脅之際，捍衛台灣民主體制的第一道防線。

此外，她表示，如何在AI帶來的機會與風險之間找尋最適合台灣的路徑，是社會共同肩負的使命。期盼與媒體界攜手共同面對世界，及社會的成長與蛻變。

蕭美琴指出，台灣是亞洲新聞自由度最高的國家，這份榮譽屬於每一位堅守新聞價值及堅守崗位的專業從業人員。政府將持續與大家站在一起，守護這份得來不易的新聞自由，讓台灣持續成為國際社會最耀眼的民主標竿。