基隆市境內捷運路線及場站。 圖／基隆市政府提供

等了30多年，基隆捷運終於從藍圖走向工程

過去30多年，基隆捷運一再出現在城市發展藍圖中，卻始終難以從規劃走到實際建設，也讓「基隆捷運何時才能動工」成為市民長期關注的問題。如今，這項等待已久的交通建設，終於出現不同以往的進展。2026年10月，基隆捷運工程經費新臺幣696.89億元通過行政院公共工程委員會審議，機電系統及軌道統包工程也正式決標；11月最新公布的先期工程進度更已達57.18%。從經費審議、工程發包到現場施工，基隆捷運不再只是停留在路線圖上的承諾，而是逐步進入可以檢視進度的工程階段。

六合橋改建模擬圖。 圖／基隆市政府提供

從經費審議到工程決標，建設進度逐步具體化

基隆捷運並非過去從未提出規劃，而是長年受到跨縣市協調、經費及工程整合等因素影響，始終難以形成具體建設成果。相較於過去多停留在路線構想與可行性討論，現階段較大的差異，在於市府持續與中央及新北市政府協調，將計畫逐步推進到工程執行層面。以經費為例，基隆捷運工程經費於2024年底首度提報中央，經過約兩年的修正與審查，終於通過工程會審議；機電系統及軌道統包工程也完成決標，並與汐東線、民汐線採用一致的機電系統，為未來三線整合預留條件。這代表捷運建設不只是基隆單一城市的交通工程，也開始朝跨區域軌道網絡的方向整合。

崇智橋及百福橋整修完工示意圖。 圖／基隆市政府提供

工程進度方面，基隆市府持續透過專案小組追蹤各項工作。根據市府11月9日公布的最新進度，基隆捷運SB19百福站先期工程已達57.18%，較10月中旬公布的43.38%再向前推進，預計2027年第一季完工。此外，配合捷運建設及施工期間交通需求，六合橋改建工程已完成細部設計，預計2026年11月上網公開招標；五福橋也正加速辦理細部設計。橋梁改建除了配合捷運工程，也將同步考量耐震能力、河川通洪及道路通行需求。這些看似分散的工程，實際上都是捷運能否順利推進的重要配套。

基隆市副市長方定安至先期工程工區訪視。 圖／基隆市政府提供

捷運結合智慧科技園區，從交通建設延伸到產業發展

基隆捷運的價值不應只用通車後能節省多少通勤時間來衡量。對基隆而言，更重要的課題是如何利用軌道建設，帶動沿線土地開發與產業轉型。市府目前將捷運沿線發展與「基隆智慧科技園區」結合，試圖讓交通建設成為城市產業升級的起點。其中，SB18站（五堵）周邊約30公頃貨櫃場用地，是智慧科技園區的重要發展基地，規劃透過都市計畫變更，打造約25棟建築、總樓地板面積約50萬坪的園區，並以立體空橋串聯各棟建築，整合研發辦公、居住、商業及休閒機能。由於SB18站是從南港進入基隆的第一站，距離南港約6公里，未來若能結合軌道交通與產業空間，有機會吸引企業進駐，增加在地就業機會。

基隆捷運、汐東線、民汐線捷運路網。 圖／基隆市政府提供

沿線其他站區也有不同的發展構想。SB20站（六堵）將朝工業區立體化方向規劃，增加產業空間與土地使用效益；SB21站（七堵）則結合陽明海運總部的在地優勢，規劃航運物流及供應鏈企業總部專區；SB22站（八堵）則由新北市政府捷運工程局統籌場站規劃，朝兼具生活機能的聚落發展。這些規劃反映出市府希望讓捷運不只是連接基隆與台北的交通工具，也能串聯不同區域的產業條件，形成工作、居住與生活相互支撐的城市發展架構。

2033年完工是目標，後續工程與開發仍是關鍵考驗

從過去反覆討論的路線構想，到如今經費審議、機電統包決標、先期工程施工，以及沿線都市計畫與產業園區規劃，基隆捷運確實比過去更往前走了一步。但工程會通過經費審議，不代表所有工程與土地開發程序都已完成；基隆智慧科技園區也仍須經過都市計畫審議、後續開發及招商等階段。市府目前以2033年完工為目標，接下來真正的考驗，是能否讓各項規劃持續轉化為實際工程與投資成果。對等待多年的基隆市民而言，捷運不必再只靠一次次的通車承諾來證明價值，而應以每一階段看得見的進度，讓這項建設逐步從城市願景走進日常生活。

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